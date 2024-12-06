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Найдоступніше авто, яке може розвивати понад 320 км/год

6 грудня 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Швидкість за доступною ціною — найдешевше авто з розгоном понад 320 км/год
2007 Mercedes-Benz E 63 AMG. Фото: topspeed.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Сьогодні найшвидші авто прагнуть подолати 480 км/год, але вони коштують близько 1 000 000 доларів. Однак окрім суперкарів існують спорткари, сімейні седани та навіть універсали, які легко розганяються до 320 км/год.

Про це написав Hot Cars.

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Фахівці проаналізували оголошення, сайти аукціонів та оцінки в Інтернеті від надійних агрегаторів, щоб знайти найдешевший вживаний автомобіль, який розвиває швидкість до 320 км/год. Виявляється що, це німецький спортивний седан.

Mercedes-Benz E 63 AMG 2007

Найдоступніше авто, яке може розвивати понад 320 км/год - фото 1
Фото: bringatrailer.com

Mercedes-Benz E63 AMG W211 випускався з 2006 по 2009 рік. Модель була прямою відповіддю на BMW M5 та Audi RS 6, втім, на відміну від них E63 AMG пропонувався як чотиридверний седан та універсал. Як і більшість авто він був обмежений електронікою до 250 км/год. Але додатковий пакет AMG Performance P030 скасував обмеження максимальної швидкості, дозволяючи седану або універсалу розвивати близько 320 км/год.

Скільки коштує

Оригінальна рекомендована роздрібна ціна седана 2007-2009 становила близько 85 375 доларів, а універсал коштував 86 175 доларів. Kelley Blue Book оцінює їх вартість сьогодні у 9 865 доларів за седан та 12 273 долари за універсал.

В оголошеннях E63 AMG W211 продається за середньою ціною 20 296 доларів, що все одно робить його найдоступнішим автомобілем зі швидкістю 320 км/год.

Модель 2007 року з пробігом понад 144 000 км була продана за 10 500 доларів. Найнижчий зареєстрований продаж становив 8500 доларів за оригінальний седан з пробігом 209 000 км.

Раніше ми писали про найшвидші кросовери у 2024 році. Також представляли три нових спорткари з найкращою економією палива у 2024 році.

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