Скорость по доступной цене — самый дешевый автомобиль с разгоном более 320 км/ч

2007 Mercedes-Benz E 63 AMG. Фото: topspeed.com

Сегодня самые быстрые авто стремятся преодолеть 480 км/ч, но стоят они около 1 000 000 долларов. Однако кроме суперкаров существуют спорткары, семейные седаны и даже универсалы, легко разгоняющиеся до 320 км/ч.

Об этом написал Hot Cars.

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Mercedes-Benz E 63 AMG 2007

Фото: bringatrailer.com

Mercedes-Benz E63 AMG W211 выпускался с 2006 по 2009 год. Модель была прямым ответом на BMW M5 и Audi RS 6, впрочем, в отличие от них E63 AMG предлагался как четырехдверный седан и универсал. Как и большинство авто, он был ограничен электроникой до 250 км/ч. Но дополнительный пакет AMG Performance P030 отменил ограничение максимальной скорости, позволяя седану или универсалу развивать около 320 км/ч.

Сколько стоит

Оригинальная рекомендованная розничная цена седана 2007-2009 года составляла около 85 375 долларов, а универсал стоил 86 175 долларов. Kelley Blue Book оценивает их стоимость сегодня в 9865 долларов за седан и 12 273 доллара за универсал.

В объявлениях E63 AMG W211 продается по средней цене 20 296 долларов, что все равно делает его самым доступным автомобилем со скоростью 320 км/ч.

Модель 2007 года с пробегом более 144 000 км была продана за 10 500 долларов. Самая низкая зарегистрированная продажа составила 8500 долларов за оригинальный седан с пробегом 209 000 км.

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