Ціна утримання автомобіля виходить з-під контролю: що робити

Роздратований водій. Фото: freepik.com

Вартість володіння автомобілем зростає в усьому світі, й Україна тут не виняток. Сьогодні власники часто пропускають або роблять значно пізніше технічне обслуговування машини за регламентом, щоб заощадити кошти. Водії не зупинять інфляцію, але можуть дещо зробити, щоб узяти під контроль витрати на авто.

Про це написав Car Buzz.

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Відстежувати витрати

Потрібно скласти список щомісячних витрат на автомобіль. Ймовірно, деякі його пункти будуть зайвими, якщо порахувати скільки пального витрачається на поїздки до магазину двічі на день. Варто визначити, що ви можете собі дозволити, а що ні.

Поміняти автомобіль

Можливо, варто відмовитися від повнорозмірного кросовера на користь його компактній версії. Або й взагалі придбати економічний хетчбек. Це призведе до заощадження палива та легших платежів за обслуговування.

Дешевша страховка

Вартість страхування в Україні значно зросло цього року. Але вона суттєво відрізняється в різних компаніях. Шукайте найвигідніші для себе варіанти.

Економія палива

Інтернет наповнений порадами щодо заощадження пального. Методи різні — від манери їзди до технічних лайфхаків. З огляду на ціни, будь-які способи економії будуть доречними, головне, щоб вони не нашкодили автомобілю.

Профілактичне обслуговування

До кожного авто є інструкцієя з експлуатації та рекомендованим графіком обслуговування, якого варто дотримуватися, щоб не доводити справу до значно дорожчого ремонту.

Гарною ідеєю також буде перевіряти акумулятор кожні три роки, шини раз на місяць на наявність цвяхів або нерівномірного зносу та не ігнорувати будь-які миготливі попереджувальні лампочки на приладовій панелі.

Самостійна робота

Замінити самотужки оливу та фільтр або переставити колеса — простіші, ніж здається. Більшість водіїв зможуть впоратися з цим протягом 20-30 хвилин. А от заощадження коштів буде значним.

Не допускайте порожній бак

Робота двигуна на порожньому баку може призвести до перегріву та виходу з ладу паливної помпи. Водій заощадить сто гривень на бензині та витратить тисячі на ремонт. Намагайтеся тримати бак заповненим хоча б більше ніж на чверть.

Захист від негоди

Екстремальна погода шкодить автомобілю. Спека випарює рідкий каталізатор-електроліт в акумуляторі, що призводить до корозії свинцевих пластин. Мороз руйнує гумові ущільнювачі. Волога провокує іржу. Гараж, крита стоянка або навіть водонепроникний чохол для авто можуть допоможуть автомобілю працювати довше між ремонтами.

Раніше світові автовиробники визнали помилку та пообіцяли виправитися. Також ми писали, чому в Україні значно подорожчають вживані автомобілі.