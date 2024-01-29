Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Що буде з авто, якщо їздити на мінімальній кількості пального — наслідки arrow

Що буде з авто, якщо їздити на мінімальній кількості пального — наслідки

29 січня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
П'ять негативних наслідків їзди з майже порожнім паливним баком автомобіля
Їзда з практично порожнім баком негативно впливає на стан паливної системи авто. Фото: lifehacker.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Погана звичка їздити на машині до останньої краплі бензину, постійно відкладаючи візит до АЗС, викликає великі ризики для транспортного засобу. Зіпсувати паливну систему авто не складно, але її відновлення коштуватиме грубих грошей.

Про це написав Hyser.

Читайте також:

Експерти називають основні проблеми, які виникають з автомобілем через постійну їзду з майже порожнім баком.

1. Перегрів паливної помпи

Помпа охолоджується самим паливом. Якщо в баку зовсім мало бензину, помпа перегрівається і ламається.

2. Поломка форсунок

Через низький рівень палива до системи потрапляє повітря. Це викликає несправності в роботі форсунок.

3. Засмічення паливного фільтра

Мала кількість палива збільшує концентрацію бруду в баку. Це призводить до швидкого засмічення паливного фільтра, що підвищує навантаження на помпу. У дизельних двигунах це спричиняє проблеми з паливною системою високого тиску.

4. Засмічення двигуна

Первинне очищення від великих частинок бруди у повному баку відбувається через паливоприймач та сітку. А коли рівень палива низький, існує великий ризик потрапляння частини бруду в паливну магістраль та у двигун.

5. Корозія паливної системи

До майже порожнього бака через систему вентиляції засмоктується повітря, викликаючи конденсацію води, яка осідає на дні резервуара. Звідти вона потрапляє до паливної помпи, що призводить до корозії та інших серйозних пошкоджень у системі.

Раніше ми писали про чотири помилки під час заправки, які серйозно шкодять авто. Також розповідали, як водій може захистити свої права, якщо не долили пальне на АЗС.

ремонт
авто
паливо
лайфхаки
поради
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі