П'ять негативних наслідків їзди з майже порожнім паливним баком автомобіля

Їзда з практично порожнім баком негативно впливає на стан паливної системи авто. Фото: lifehacker.com

Погана звичка їздити на машині до останньої краплі бензину, постійно відкладаючи візит до АЗС, викликає великі ризики для транспортного засобу. Зіпсувати паливну систему авто не складно, але її відновлення коштуватиме грубих грошей.

Про це написав Hyser.

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1. Перегрів паливної помпи

Помпа охолоджується самим паливом. Якщо в баку зовсім мало бензину, помпа перегрівається і ламається.

2. Поломка форсунок

Через низький рівень палива до системи потрапляє повітря. Це викликає несправності в роботі форсунок.

3. Засмічення паливного фільтра

Мала кількість палива збільшує концентрацію бруду в баку. Це призводить до швидкого засмічення паливного фільтра, що підвищує навантаження на помпу. У дизельних двигунах це спричиняє проблеми з паливною системою високого тиску.

4. Засмічення двигуна

Первинне очищення від великих частинок бруди у повному баку відбувається через паливоприймач та сітку. А коли рівень палива низький, існує великий ризик потрапляння частини бруду в паливну магістраль та у двигун.

5. Корозія паливної системи

До майже порожнього бака через систему вентиляції засмоктується повітря, викликаючи конденсацію води, яка осідає на дні резервуара. Звідти вона потрапляє до паливної помпи, що призводить до корозії та інших серйозних пошкоджень у системі.

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