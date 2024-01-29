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Что будет с автомобилем, если ездить на минимальном количестве топлива — последствия

29 января 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пять негативных последствий езды с почти пустым топливным баком автомобиля
Езда с практически пустым баком отрицательно влияет на состояние топливной системы авто. Фото: lifehacker.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Плохая привычка ездить на машине до последней капли бензина, постоянно откладывая визит в АЗС, вызывает большие риски для транспортного средства. Испортить топливную систему авто не сложно, но ее восстановление будет стоить больших денег.

Об этом написал Hyser.

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Эксперты называют основные проблемы, возникающие у автомобиля из-за постоянной езды с почти пустым баком.

1. Перегрев топливного насоса

Насос охлаждается самим топливом. Если в баке совсем мало бензина, насос перегревается и ломается.

2. Поломка форсунок

Из-за низкого уровня топлива в систему попадает воздух. Это вызывает неисправности в работе форсунок.

3. Засор топливного фильтра

Малое количество топлива увеличивает концентрацию грязи в баке. Это приводит к быстрому засорению топливного фильтра, что повышает нагрузку на насос. В дизельных двигателях это вызывает проблемы с топливной системой высокого давления.

4. Засор двигателя

Первичное очищение от больших частиц грязи при полном баке происходит через топливоприемник и сетку. А когда уровень топлива низкий, существует большой риск попадания части грязи в топливную магистраль и двигатель.

5. Коррозия топливной системы

В почти пустой бак через систему вентиляции засасывается воздух, вызывая конденсацию воды, которая оседает на дне резервуара. Оттуда она попадает к топливному насосу, что приводит к коррозии и другим серьезным повреждениям в системе.

Ранее мы писали о четырех ошибках во время заправки, серьезно вредящих авто. Также рассказывали, как водитель может защитить свои права, если не долили горючее на АЗС.

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