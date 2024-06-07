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Як захистити автомобіль від граду — промислові та народні методи

7 червня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Всі способи захистити авто від граду — чохол, парасолька та інше
Авто під градом. Фото: dubizzle.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Травень та початок червня в Україні цього року виявився щедрим на зливи та град. Після кожного буяння стихії українські автовласники виходять на вулицю, щоб оцінити шкоду, яку заподіяло їхнім машинам природне явище.

Як захистити транспортний засіб від зливи й граду та не перейматися через примхи природи написав РБК-Україна.

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Вм'ятини на кузові, побити дзеркала, фари та лобове скло. Шкода може бути різною, але вона однаково неприємна та приносить непередбачувані витрати. Щоб цьому запобігти існує кілька надійних способів.

 

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Град пошкодив кузов авто. Фото: islanddetailandcolor.com

Чохол проти граду

Придбати спеціальний чохол буде дешевше, ніж ремонтувати кузов машини або замінювати лобове скло.

Він гарно захищає від граду, адже обгортає увесь кузов завдяки цупкій тканині.

 

Як захистити автомобіль від граду — промислові та народні методи - фото 2
Чохол для авто. Фото: empirecovers.com

Також продаються надувні чохли, від яких відлітають шматочки льоду. Єдиний недолік такого захисту — час на надування. Якщо град застигнув зненацька, можна не встигнути встановити такий чохол.

 

Як захистити автомобіль від граду — промислові та народні методи - фото 3
Надувний чохол для авто. Фото: kbtx.com

Автомобільна парасоля

Так, такий девайс також існує. Парасоля встановлюється посеред даху та кріпиться по боках автомобіля на підкрилки. Вона чудово рятує не лише від граду, а й від сонця, дощу та снігу.

 

Як захистити автомобіль від граду — промислові та народні методи - фото 4
Автомобільна парасолька. Фото: amazon.com

Імпровізовані методи

Більшість досвідчених водіїв тримають в багажнику плед або товстий картон. Ці прості речі дійсно можуть захистити кузов від невеличких вм'ятин та подряпин.

Якщо немає ні першого, ні другого можна постелити килимки з салону на дах авто та відкрити капот та багажник, щоб мінімізувати пошкодження покриття.

 

Як захистити автомобіль від граду — промислові та народні методи - фото 5
Імпровізований захист авто. Фото: khaleejtimes.com

Раніше ми писали, як правильно мити авто влітку, щоб не пошкодити його лакофарбове покриття. Також розповідали, як можна влітку економити паливо.

град
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