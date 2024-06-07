Всі способи захистити авто від граду — чохол, парасолька та інше

Як захистити автомобіль від граду — промислові та народні методи
Травень та початок червня в Україні цього року виявився щедрим на зливи та град. Після кожного буяння стихії українські автовласники виходять на вулицю, щоб оцінити шкоду, яку заподіяло їхнім машинам природне явище.
Як захистити транспортний засіб від зливи й граду та не перейматися через примхи природи написав РБК-Україна.
Вм'ятини на кузові, побити дзеркала, фари та лобове скло. Шкода може бути різною, але вона однаково неприємна та приносить непередбачувані витрати. Щоб цьому запобігти існує кілька надійних способів.
Чохол проти граду
Придбати спеціальний чохол буде дешевше, ніж ремонтувати кузов машини або замінювати лобове скло.
Він гарно захищає від граду, адже обгортає увесь кузов завдяки цупкій тканині.
Також продаються надувні чохли, від яких відлітають шматочки льоду. Єдиний недолік такого захисту — час на надування. Якщо град застигнув зненацька, можна не встигнути встановити такий чохол.
Автомобільна парасоля
Так, такий девайс також існує. Парасоля встановлюється посеред даху та кріпиться по боках автомобіля на підкрилки. Вона чудово рятує не лише від граду, а й від сонця, дощу та снігу.
Імпровізовані методи
Більшість досвідчених водіїв тримають в багажнику плед або товстий картон. Ці прості речі дійсно можуть захистити кузов від невеличких вм'ятин та подряпин.
Якщо немає ні першого, ні другого можна постелити килимки з салону на дах авто та відкрити капот та багажник, щоб мінімізувати пошкодження покриття.
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