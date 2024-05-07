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Як безпечно керувати машиною під час зливи — дев'ять важливих порад

7 травня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Кермування авто під час зливи — 9 правил безпечної їзди
Калюжі слід долати обережно. Фото: motorbiscuit.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Головними причинами ДТП в Україні є перевищення швидкості та недотримання правил маневрування. Такі порушення особливо небезпечні на мокрій дорозі.

Як правильно водити авто в дощ, щоб підвищити шанси на безпеку, пояснили фахівці Bridgestone.

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1. Зменшувати швидкість

Зменшення швидкості значно покращить гальмівний шлях, якщо доведеться різко зупинятися. Також це зменшує ризик гідропланування.

Гідропланування — одна з найбільших небезпек під час дощу. Коли на дорозі тримається шар води, колеса спливають на водяному клину навіть при швидкості 50 км/год, а машина повністю втрачає керованість.

2. Дотримуватися безпечної дистанції

Будьте готові до збільшення гальмівного шляху на мокрому асфальті. Інші автомобілі можуть не мати належних шин.

Будьте особливо уважними на знаках зупинки та червоному світлі світлофора.

3. Ретельно обирати шини

Багато водіїв купують шини, орієнтуючись на початкову ціну або зовнішній вигляд.

Для оптимальних характеристик під час дощу обирайте шини з малюнком протектора та гумовими сумішами, які забезпечують покращені можливості водіння в мокру погоду.

4. Правильно доглядати за шинами

Жодна шина не може забезпечити хороше зчеплення на мокрій дорозі, якщо глибина протектора менш як 1,6 мм. Регулярно перевіряйте шини та замінюйте їх вчасно.

Крім того, обов'язково підтримуйте належний тиск у шинах.

5. Рухатися плавно

При гальмуванні, прискоренні або поворотах уникайте ривків та різких рухів.

6. Уникати гідропланування

Якщо відчуваєте, що автомобіль починає гідропланувати (їхати по поверхні води), зніміть ногу з педалі акселератора, але не натискайте на гальма.

Якщо у вас механічна коробка передач, витисніть зчеплення та дайте автомобілю сповільнитися, поки контроль над ним не буде відновлено.

7. Планувати гальмування

Наближаючись до повороту, потрібно зменшити швидкість і плавно загальмувати перед початком повороту.

8. Вмикати фари

Можливо, це не покращить вашу видимість, але допоможе іншим водіям побачити вас.

9. Перевірити склоочисники

Перевіряйте стан щіток склоочисників та регулярно відчищайте їх. За потреби встановлюйте нові щітки, щоб забезпечити хорошу видимість.

Раніше ми писали, чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач. Також розповідали, чому варто спочатку вимкнути кондиціонер, а вже потім заглушити двигун авто.

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