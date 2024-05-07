Управление авто во время ливня — 9 правил безопасной езды

Как безопасно управлять машиной во время ливня — девять важных советов
Главными причинами ДТП в Украине являются превышение скорости и несоблюдение правил маневрирования. Такие нарушения особенно опасны на мокрой дороге.
Как правильно водить автомобиль в дождь, чтобы повысить шансы на безопасность, объяснили специалисты Bridgestone.
1. Уменьшать скорость
Уменьшение скорости значительно улучшит тормозной путь, если придется резко останавливаться. Также это уменьшает риск гидропланирования.
Гидропланирование — одна из самых больших опасностей во время дождя. Когда на дороге держится слой воды, колеса всплывают на водяном клине даже при скорости 50 км/ч, а машина полностью теряет управляемость.
2. Соблюдать безопасную дистанцию
Будьте готовы к увеличению тормозного пути на мокром асфальте. Остальные автомобили могут не иметь надлежащих шин.
Будьте особенно внимательны на знаках остановки и красном свете светофора.
3. Тщательно выбирать шины
Многие водители покупают шины, ориентируясь на начальную цену или внешний вид.
Для оптимальных характеристик во время дождя, выбирайте шины с рисунком протектора и резиновыми смесями, которые обеспечивают улучшенные возможности вождения в мокрую погоду.
4. Правильно ухаживать за шинами
Ни одна шина не может обеспечить хорошее сцепление на мокрой дороге, если глубина протектора менее 1,6 мм. Регулярно проверяйте шины и меняйте их вовремя.
Кроме того, обязательно поддерживайте соответствующее давление в шинах.
5. Двигаться плавно
При торможении, ускорении или поворотах избегайте рывков и резких движений.
6. Избегать гидропланирования
Если вы чувствуете, что автомобиль начинает гидропланировать (ехать по поверхности воды), снимите ногу с педали акселератора, но не нажимайте на тормоза.
Если у вас есть механическая коробка передач, выжмите сцепление и дайте автомобилю замедлиться, пока контроль над ним не будет восстановлен.
7. Планировать торможение
Приближаясь к повороту, нужно сбавить скорость и плавно затормозить перед началом поворота.
8. Включать фары
Возможно, это не улучшит вашу видимость, но поможет другим водителям увидеть вас.
9. Проверить стеклоочистители
Проверяйте состояние щеток стеклоочистителей и регулярно очищайте их. При необходимости устанавливайте новые щетки для обеспечения хорошей видимости.
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