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Как безопасно управлять машиной во время ливня — девять важных советов

7 мая 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Управление авто во время ливня — 9 правил безопасной езды
Лужи следует проезжать осторожно. Фото: motorbiscuit.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Главными причинами ДТП в Украине являются превышение скорости и несоблюдение правил маневрирования. Такие нарушения особенно опасны на мокрой дороге.

Как правильно водить автомобиль в дождь, чтобы повысить шансы на безопасность, объяснили специалисты Bridgestone.

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1. Уменьшать скорость

Уменьшение скорости значительно улучшит тормозной путь, если придется резко останавливаться. Также это уменьшает риск гидропланирования.

Гидропланирование — одна из самых больших опасностей во время дождя. Когда на дороге держится слой воды, колеса всплывают на водяном клине даже при скорости 50 км/ч, а машина полностью теряет управляемость.

2. Соблюдать безопасную дистанцию

Будьте готовы к увеличению тормозного пути на мокром асфальте. Остальные автомобили могут не иметь надлежащих шин.

Будьте особенно внимательны на знаках остановки и красном свете светофора.

3. Тщательно выбирать шины

Многие водители покупают шины, ориентируясь на начальную цену или внешний вид.

Для оптимальных характеристик во время дождя, выбирайте шины с рисунком протектора и резиновыми смесями, которые обеспечивают улучшенные возможности вождения в мокрую погоду.

4. Правильно ухаживать за шинами

Ни одна шина не может обеспечить хорошее сцепление на мокрой дороге, если глубина протектора менее 1,6 мм. Регулярно проверяйте шины и меняйте их вовремя.

Кроме того, обязательно поддерживайте соответствующее давление в шинах.

5. Двигаться плавно

При торможении, ускорении или поворотах избегайте рывков и резких движений.

6. Избегать гидропланирования

Если вы чувствуете, что автомобиль начинает гидропланировать (ехать по поверхности воды), снимите ногу с педали акселератора, но не нажимайте на тормоза.

Если у вас есть механическая коробка передач, выжмите сцепление и дайте автомобилю замедлиться, пока контроль над ним не будет восстановлен.

7. Планировать торможение

Приближаясь к повороту, нужно сбавить скорость и плавно затормозить перед началом поворота.

8. Включать фары

Возможно, это не улучшит вашу видимость, но поможет другим водителям увидеть вас.

9. Проверить стеклоочистители

Проверяйте состояние щеток стеклоочистителей и регулярно очищайте их. При необходимости устанавливайте новые щетки для обеспечения хорошей видимости.

Ранее мы писали, почему не стоит покупать подержанное авто с механической коробкой передач. Также рассказывали, почему стоит сначала выключить кондиционер, а потом заглушить двигатель авто.

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