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Как защитить автомобиль от града — промышленные и народные методы

7 июня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Все способы защитить авто от града — чехол, зонтик и прочее.
Автомобиль под градом. Фото: dubizzle.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Май и начало июня в Украине в этом году оказался щедрым на ливни и град. После каждого буйства стихии украинские автовладельцы выходят на улицу, чтобы оценить ущерб, причиненный их машинам природным явлением.

Как защитить транспортное средство от ливня и града и не переживать из-за прихотей природы написал РБК-Украина.

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Вмятины на кузове, разбитые зеркала, фары и лобовое стекло. Вред может быть разным, но он одинаково неприятен и приносит непредсказуемые расходы. Чтобы это предотвратить, существует несколько надежных способов.

 

Как защитить автомобиль от града - промышленные и народные методы - фото 1
Град повредил кузов автомобиля. Фото: islanddetailandcolor.com

Чехол против града

Купить специальный чехол будет дешевле, чем ремонтировать кузов машины или менять лобовое стекло.

Он хорошо защищает от града, потому что оборачивает весь кузов благодаря плотной ткани.

 

Как защитить автомобиль от града - промышленные и народные методы - фото 2
Чехол для авто. Фото: empirecovers.com

Также продаются надувные чехлы, от которых отлетают кусочки льда. Единственный недостаток такой защиты — время на надувание. Если град застыл врасплох, можно не успеть установить такой чехол.

 

Как защитить автомобиль от града - промышленные и народные методы - фото 3
Надувной чехол для авто. Фото: kbtx.com

Автомобильный зонт

Да, такой девайс тоже существует. Зонт устанавливается посреди крыши и крепится по бокам автомобиля на подкрылки. Она отлично спасает не только от града, но и от солнца, дождя и снега.

 

Как защитить автомобиль от града - промышленные и народные методы - фото 4
Автомобильный зонтик. Фото: amazon.com

Импровизированные методы

Большинство опытных водителей держат в багажнике плед или толстый картон. Эти простые вещи действительно могут защитить кузов от небольших вмятин и царапин.

Если нет ни первого, ни второго, можно постелить коврики из салона на крышу авто и открыть капот и багажник, чтобы минимизировать повреждение покрытия.

 

Как защитить автомобиль от града - промышленные и народные методы - фото 5
Импровизированная защита авто. Фото: khaleejtimes.com

Ранее мы писали, как правильно мыть авто летом, чтобы не повредить его лакокрасочное покрытие. Также рассказывали, как летом можно экономить топливо.

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