Все способы защитить авто от града — чехол, зонтик и прочее.

Автомобиль под градом. Фото: dubizzle.com

Май и начало июня в Украине в этом году оказался щедрым на ливни и град. После каждого буйства стихии украинские автовладельцы выходят на улицу, чтобы оценить ущерб, причиненный их машинам природным явлением.

Как защитить транспортное средство от ливня и града и не переживать из-за прихотей природы написал РБК-Украина.

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Вмятины на кузове, разбитые зеркала, фары и лобовое стекло. Вред может быть разным, но он одинаково неприятен и приносит непредсказуемые расходы. Чтобы это предотвратить, существует несколько надежных способов.

Град повредил кузов автомобиля. Фото: islanddetailandcolor.com

Чехол против града

Купить специальный чехол будет дешевле, чем ремонтировать кузов машины или менять лобовое стекло.

Он хорошо защищает от града, потому что оборачивает весь кузов благодаря плотной ткани.

Чехол для авто. Фото: empirecovers.com

Также продаются надувные чехлы, от которых отлетают кусочки льда. Единственный недостаток такой защиты — время на надувание. Если град застыл врасплох, можно не успеть установить такой чехол.

Надувной чехол для авто. Фото: kbtx.com

Автомобильный зонт

Да, такой девайс тоже существует. Зонт устанавливается посреди крыши и крепится по бокам автомобиля на подкрылки. Она отлично спасает не только от града, но и от солнца, дождя и снега.

Автомобильный зонтик. Фото: amazon.com

Импровизированные методы

Большинство опытных водителей держат в багажнике плед или толстый картон. Эти простые вещи действительно могут защитить кузов от небольших вмятин и царапин.

Если нет ни первого, ни второго, можно постелить коврики из салона на крышу авто и открыть капот и багажник, чтобы минимизировать повреждение покрытия.

Импровизированная защита авто. Фото: khaleejtimes.com

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