Коли потрібно міняти оливу, фільтри та інші деталі в автомобілі: графіки

Заміна оливного фільтра. Фото: firestonecompleteautocare.com

Регулярний технічний догляд за автомобілем впливає на його продуктивність та забезпечує надійну роботу усіх агрегатів. Щоб запам'ятати, коли та які вузли потребують профілактики, потрібно прив'язати заміну розхідників до відстаней пробігу у 10 000, 30 000 та 60 000 км.

Про це написав Telegraf.

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10 000 км пробігу

На такому пробігу потрібно утримати двигун у чистоті, запобігти засміченню системи згоряння, підвищити продуктивність авто та зменшити витрати пального.

Міняємо:

моторну оливу;

масляний фільтр;

повітряний фільтр;

фільтр салону.

30 000 км пробігу

На цьому етапі треба забезпечити стабільний запуск двигуна, зменшити ризик проблем з запалюванням, підтримати ефективність гальмівної системи.

Варто замінити:

нікелеві свічки запалювання;

гальмівну рідину;

паливний фільтр.

60 000 км пробігу

Після такого пробігу потрібно попрацювати над збереженням робочих властивостей системи кермового управління та коробки передач.

Необхідно замінити:

рідину гідропідсилювача керма;

трансмісійну оливу;

ремені ГРМ з роликами;

помпу;

привідний ремінь;

охолоджувальну рідину;

іридієві або платинові свічки.

Раніше експерти назвали несправність двигуна, від якої тремтять водії Dacia та Renault. Також ми писали, як довго служать свічки запалювання в авто.