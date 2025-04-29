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Графики замены масла, фильтров и других деталей в автомобиле

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Дата публикации 29 апреля 2025 06:00
Когда нужно менять масло, фильтры и другие детали в автомобиле: графики
Замена масляного фильтра. Фото: firestonecompleteautocare.com
Ключевые моменты 10 000 км пробега 30 000 км пробега 60 000 км пробега

Регулярный технический уход за автомобилем влияет на его производительность и обеспечивает надежную работу всех агрегатов. Чтобы запомнить, когда и какие узлы нуждаются в профилактике, нужно привязать замену расходников к расстояниям пробега в 10 000, 30 000 и 60 000 км.

Об этом написал Telegraf.

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10 000 км пробега

На таком пробеге нужно удержать двигатель в чистоте, предотвратить засорение системы сгорания, повысить производительность авто и уменьшить расход топлива.

Меняем:

  • моторное масло;
  • масляный фильтр;
  • воздушный фильтр;
  • фильтр салона.

30 000 км пробега

На этом этапе надо обеспечить стабильный запуск двигателя, уменьшить риск проблем с зажиганием, поддержать эффективность тормозной системы.

Стоит заменить:

  • никелевые свечи зажигания;
  • тормозную жидкость;
  • топливный фильтр.

60 000 км пробега

После такого пробега нужно поработать над сохранением рабочих свойств системы рулевого управления и коробки передач.

Необходимо заменить:

  • жидкость гидроусилителя руля;
  • трансмиссионное масло;
  • ремни ГРМ с роликами;
  • помпу;
  • приводной ремень;
  • охлаждающую жидкость;
  • иридиевые или платиновые свечи.

Ранее эксперты назвали неисправность двигателя, от которой трепещут водители Dacia и Renault. Также мы писали, как долго служат свечи зажигания в авто.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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