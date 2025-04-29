Когда нужно менять масло, фильтры и другие детали в автомобиле: графики

Замена масляного фильтра. Фото: firestonecompleteautocare.com

Регулярный технический уход за автомобилем влияет на его производительность и обеспечивает надежную работу всех агрегатов. Чтобы запомнить, когда и какие узлы нуждаются в профилактике, нужно привязать замену расходников к расстояниям пробега в 10 000, 30 000 и 60 000 км.

Об этом написал Telegraf.

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10 000 км пробега

На таком пробеге нужно удержать двигатель в чистоте, предотвратить засорение системы сгорания, повысить производительность авто и уменьшить расход топлива.

Меняем:

моторное масло;

масляный фильтр;

воздушный фильтр;

фильтр салона.

30 000 км пробега

На этом этапе надо обеспечить стабильный запуск двигателя, уменьшить риск проблем с зажиганием, поддержать эффективность тормозной системы.

Стоит заменить:

никелевые свечи зажигания;

тормозную жидкость;

топливный фильтр.

60 000 км пробега

После такого пробега нужно поработать над сохранением рабочих свойств системы рулевого управления и коробки передач.

Необходимо заменить:

жидкость гидроусилителя руля;

трансмиссионное масло;

ремни ГРМ с роликами;

помпу;

приводной ремень;

охлаждающую жидкость;

иридиевые или платиновые свечи.

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