Когда нужно менять масло, фильтры и другие детали в автомобиле: графики

Графики замены масла, фильтров и других деталей в автомобиле
Регулярный технический уход за автомобилем влияет на его производительность и обеспечивает надежную работу всех агрегатов. Чтобы запомнить, когда и какие узлы нуждаются в профилактике, нужно привязать замену расходников к расстояниям пробега в 10 000, 30 000 и 60 000 км.
Об этом написал Telegraf.
10 000 км пробега
На таком пробеге нужно удержать двигатель в чистоте, предотвратить засорение системы сгорания, повысить производительность авто и уменьшить расход топлива.
Меняем:
- моторное масло;
- масляный фильтр;
- воздушный фильтр;
- фильтр салона.
30 000 км пробега
На этом этапе надо обеспечить стабильный запуск двигателя, уменьшить риск проблем с зажиганием, поддержать эффективность тормозной системы.
Стоит заменить:
- никелевые свечи зажигания;
- тормозную жидкость;
- топливный фильтр.
60 000 км пробега
После такого пробега нужно поработать над сохранением рабочих свойств системы рулевого управления и коробки передач.
Необходимо заменить:
- жидкость гидроусилителя руля;
- трансмиссионное масло;
- ремни ГРМ с роликами;
- помпу;
- приводной ремень;
- охлаждающую жидкость;
- иридиевые или платиновые свечи.
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