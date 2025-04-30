Вживані автомобілі в Україні: чому очікується подорожчання

Автомобільний ринок. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Через нову систему оподаткування в Україні ціни на вживані автомобілі можуть подорожчати на 10-23%. Майже гарантовано дилери машин з пробігом перекладуть податкове навантаження на покупців.

Про це повідомив РБК-Україна.

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Суми податків

Згідно з оновленим Податковим кодексом України, фізичні особи, які продають авто, зобов'язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. При чому ставки податків залежать від кількості угод, здійснених протягом року однією людиною та типу транспортного засобу.

Продаж мопедів, мотоциклів та легкових автомобілів:

перша угода на рік не оподатковується;

друга угода — 5% ПДФО та 5% військовий збір;

третя та наступні угоди — 18% ПДФО та 5% військовий збір.

Продаж вантажівок, причепів тощо:

перша та друга операції — 5% ПДФО та 5% військового збору;

третя та наступні операції — 18% ПДФО та 5% військового збору.

Отже, найбільше податкове навантаження досягає 23% від вартості продажу транспортного засобу.

Для дилерів, що продають вживані машини з Європи, США та Азії нові податки стануть серйозним фінансовим тягарем. Тому, ймовірно, вони підвищать ціни автомобілів з пробігом на суму податків.

Ризики для власників авто

В Україні часто практикують продаж автомобілів з використанням механізму генеральної довіреності, який не оподатковується. Формально власники передають свої авто у користування за плату. Насправді користувач має право розпоряджатися авто на свій розсуд, навіть продати його.

Але коли користувач продасть машину, податкові зобов'язання виникнуть для юридичного власника транспортного засобу. Наприклад, якщо цей автомобіль буде продаватись другий, або й третій раз на рік.

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