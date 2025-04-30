Чим вживані авто кращі за нові

Продаж вживаних авто. Фото: auto.ria.com

Сьогодні український ринок вживаних автомобілів набагато більший за кількістю щомісячних угод, ніж сегмент нових автомобілів. Річ не лише у набагато нижчі ціні — транспортні засоби з пробігом мають ще кілька важливих переваг.

Про це написав SUV News.

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Додаткові вигоди

Вживані автомобілі у будь-якому мають привабливіші ціни. Відомо, що нова машина втрачає 10-20% своєї вартості щойно залишає автосалон.

Звичайно, з роками ціни зростають лише на колекційні аукціонні автомобілі.

Важливо також, що покупець авто з пробігом уникає не маленьких дилерських надбавок за тонування, килимки або сигналізацію.

Пристосування до умов

Важливим плюсом вживаного автомобіля є його обкатка. На вторинному ринку окрім щойно пригнаних з-за кордону моделей, перепродають машини вже зареєстровані в Україні. Такі авто вже пройшли первинну експлуатацію та нерідко повністю адаптовані до умов регіону, де вони будуть надалі їздити.

Серед авто з пробігом можна знайти моделі відомих надійністю брендів, які можуть служити ще багато років навіть після 10-річної експлуатації.

Неприємні витрати

Зрозуміло, що під час придбання вживаного автомобіля необхідна ретельна діагностики транспортного засобу. Також, ймовірно, доведеться замінити усі витратні матеріали, насамперед технічні рідини та фільтри, можливо знадобиться новий акумулятор. Але головне — не потрапити на дорогий ремонт за кілька днів після укладанні угоди купівлі-продажу.

При купівлі нового авто такі процедури не потрібні, адже транспортний засіб має нульовий знос та заводську гарантію на кілька років.

Раніше ми писали, чи варто купувати вживану Toyota Prius третього покоління. Також експерти пояснили, чому в Україні подешевшають дизельні авто з пробігом.