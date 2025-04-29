Вживана Toyota Prius третього покоління: чи варто купити

2010 Toyota Prius. Фото: Toyota

Toyota Prius третього покоління (2009-2015) стала іконою серед таксистів по всьому світу. Чому цю модель назвали "броньованою" та чим на похвалу водіїв заслужив двигун 1.8 VVT-i та гібридна система автомобіля?

Про це написав Interia.

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Гібридна система

Гібридний привід Toyota Prius третього покоління поєднує 1,8-літровий бензиновий двигун потужністю 98 к.с. з електричним агрегатом на 80 к.с. Загальна потужність системи становить 136 к.с., що дозволяє розганятися з місця до 100 км/год за 10,4 секунди та розвивати максимальну швидкість 180 км/год. Це пристойні показники, особливо для автомобіля, розробленого для економічної їзди по місту.

Мотор використовує технологію VVT-i (Variable Valve Timing with intelligence) — інтелектуальну систему зміни фаз газорозподілу, яка оптимізує роботу клапанів залежно від умов руху. Це дозволяє агрегату ефективно працювати як на низьких, так й на високих обертах. Важливо, що він оснащений ланцюгом ГРМ замість ременя, що виключає необхідність періодичної заміни.

Надійність Prius частково зумовлена відсутністю потенційно схильних до поломок компонентів, таких як стартер, генератор змінного струму та ремені приводу допоміжних агрегатів. Електродвигун виконує роль стартера, а енергія, що виробляється під час рекуперативного гальмування, заряджає акумулятор.

В місті витрата палива рідко перевищує 4,5 літра на 100 км. На шосе показник зростає, але навіть при швидкій їзді по автостраді важко перевищити 7,5 літра на 100 км.

Окремі вузли та агрегати

Водяна помпа. Може потребувати заміни приблизно через 300 000 км.

Може потребувати заміни приблизно через 300 000 км. Клапан EGR. Його засмічення може спричинити нерівномірну роботу двигуна. Зазвичай прибирання достатньо.

Його засмічення може спричинити нерівномірну роботу двигуна. Зазвичай прибирання достатньо. Прокладка головки блоку циліндрів. Бувають випадки її перегорання, але не раніше ніж через 300 000 км.

Бувають випадки її перегорання, але не раніше ніж через 300 000 км. Гібридний акумулятор. Може потребувати регенерації після 8-10 років використання або понад 300 000 км пробігу.

Може потребувати регенерації після 8-10 років використання або понад 300 000 км пробігу. Інвертор. У разі перегріву може знадобитися ремонт.

У разі перегріву може знадобитися ремонт. Гальмівні колодки. Завдяки системі рекуперативного гальмування служать 100 000-150 000 км.

Завдяки системі рекуперативного гальмування служать 100 000-150 000 км. Амортизатори. Штатно служать 350 000-400 000 км без втрати ефективності.

Штатно служать 350 000-400 000 км без втрати ефективності. Коробка передач CVT. Безступенева трансмісія Prius рідко викликає проблеми навіть при великому пробігу.

Безступенева трансмісія Prius рідко викликає проблеми навіть при великому пробігу. Вихлопна система. Виготовлена переважно з нержавійки, надзвичайно стійка до корозії.

Раніше ми писали, чому Toyota назвала свою одну з найкращих моделей Camry. Також повідомлялося, що Toyota випустить десять нових автомобілів до 2027 року.