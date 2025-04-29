Подержанная Toyota Prius третьего поколения: стоит ли купить

Стоит ли купить подержанную Toyota Prius третьего поколения
Toyota Prius третьего поколения (2009-2015) стала иконой среди таксистов по всему миру. Почему эту модель назвали "бронированной" и чем похвалу водителей заслужил двигатель 1.8 VVT-i и гибридная система автомобиля?
Об этом написал Interia.
Гибридная система
Гибридный привод Toyota Prius третьего поколения сочетает 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 98 л.с. с электрическим агрегатом на 80 л.с. Общая мощность системы составляет 136 л.с., что позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 10,4 секунды и развивать максимальную скорость 180 км/ч. Это приличные показатели, особенно для автомобиля, разработанного для экономичной езды по городу.
Мотор использует технологию VVT-i (Variable Valve Timing with intelligence) — интеллектуальную систему изменения фаз газораспределения, которая оптимизирует работу клапанов в зависимости от условий движения. Это позволяет агрегату эффективно работать как на низких, так и на высоких оборотах. Важно, что он оснащен цепью ГРМ вместо ремня, что исключает необходимость периодической замены.
Надежность Prius частично обусловлена отсутствием потенциально подверженных поломкам компонентов, таких как стартер, генератор переменного тока и ремни привода вспомогательных агрегатов. Электродвигатель выполняет роль стартера, а энергия, вырабатываемая при рекуперативном торможении, заряжает аккумулятор.
В городе расход топлива редко превышает 4,5 литра на 100 км. На шоссе показатель возрастает, но даже при быстрой езде по автостраде трудно превысить 7,5 литра на 100 км.
Отдельные узлы и агрегаты
- Водяная помпа. Может потребовать замены примерно через 300 000 км.
- Клапан EGR. Его засорение может вызвать неравномерную работу двигателя. Обычно уборки достаточно.
- Прокладка головки блока цилиндров. Бывают случаи ее перегорания, но не ранее чем через 300 000 км.
- Гибридный аккумулятор. Может нуждаться в регенерации после 8-10 лет использования или более 300 000 км пробега.
- Инвертор. В случае перегрева может потребоваться ремонт.
- Тормозные колодки. Благодаря системе рекуперативного торможения служат 100 000-150 000 км.
- Амортизаторы. Штатно служат 350 000-400 000 км без потери эффективности.
- Коробка передач CVT. Бесступенчатая трансмиссия Prius редко вызывает проблемы даже при большом пробеге.
- Выхлопная система. Изготовлена преимущественно из нержавейки, чрезвычайно устойчива к коррозии.
Ранее мы писали, почему Toyota назвала свою одну из лучших моделей Camry. Также сообщалось, что Toyota выпустит десять новых автомобилей до 2027 года.
Читайте Новини.LIVE!