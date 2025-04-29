Подержанная Toyota Prius третьего поколения: стоит ли купить

2010 Toyota Prius. Фото: Toyota

Toyota Prius третьего поколения (2009-2015) стала иконой среди таксистов по всему миру. Почему эту модель назвали "бронированной" и чем похвалу водителей заслужил двигатель 1.8 VVT-i и гибридная система автомобиля?

Об этом написал Interia.

Реклама

Читайте также:

Гибридная система

Гибридный привод Toyota Prius третьего поколения сочетает 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 98 л.с. с электрическим агрегатом на 80 л.с. Общая мощность системы составляет 136 л.с., что позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 10,4 секунды и развивать максимальную скорость 180 км/ч. Это приличные показатели, особенно для автомобиля, разработанного для экономичной езды по городу.

Мотор использует технологию VVT-i (Variable Valve Timing with intelligence) — интеллектуальную систему изменения фаз газораспределения, которая оптимизирует работу клапанов в зависимости от условий движения. Это позволяет агрегату эффективно работать как на низких, так и на высоких оборотах. Важно, что он оснащен цепью ГРМ вместо ремня, что исключает необходимость периодической замены.

Надежность Prius частично обусловлена отсутствием потенциально подверженных поломкам компонентов, таких как стартер, генератор переменного тока и ремни привода вспомогательных агрегатов. Электродвигатель выполняет роль стартера, а энергия, вырабатываемая при рекуперативном торможении, заряжает аккумулятор.

В городе расход топлива редко превышает 4,5 литра на 100 км. На шоссе показатель возрастает, но даже при быстрой езде по автостраде трудно превысить 7,5 литра на 100 км.

Отдельные узлы и агрегаты

Водяная помпа. Может потребовать замены примерно через 300 000 км.

Может потребовать замены примерно через 300 000 км. Клапан EGR. Его засорение может вызвать неравномерную работу двигателя. Обычно уборки достаточно.

Его засорение может вызвать неравномерную работу двигателя. Обычно уборки достаточно. Прокладка головки блока цилиндров. Бывают случаи ее перегорания, но не ранее чем через 300 000 км.

Бывают случаи ее перегорания, но не ранее чем через 300 000 км. Гибридный аккумулятор. Может нуждаться в регенерации после 8-10 лет использования или более 300 000 км пробега.

Может нуждаться в регенерации после 8-10 лет использования или более 300 000 км пробега. Инвертор. В случае перегрева может потребоваться ремонт.

В случае перегрева может потребоваться ремонт. Тормозные колодки. Благодаря системе рекуперативного торможения служат 100 000-150 000 км.

Благодаря системе рекуперативного торможения служат 100 000-150 000 км. Амортизаторы. Штатно служат 350 000-400 000 км без потери эффективности.

Штатно служат 350 000-400 000 км без потери эффективности. Коробка передач CVT. Бесступенчатая трансмиссия Prius редко вызывает проблемы даже при большом пробеге.

Бесступенчатая трансмиссия Prius редко вызывает проблемы даже при большом пробеге. Выхлопная система. Изготовлена преимущественно из нержавейки, чрезвычайно устойчива к коррозии.

Ранее мы писали, почему Toyota назвала свою одну из лучших моделей Camry. Также сообщалось, что Toyota выпустит десять новых автомобилей до 2027 года.