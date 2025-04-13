Как Toyota Camry получила свое название — интересный факт

2025 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

Вы никогда не задумывались откуда происходит название одного из самых продаваемых автомобилей Toyota всех времен — Camry? Это не имя родственника президента японской компании и не географическое название — это лингвистический трюк с неожиданным корнем.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Как появилось имя

Camry происходит от японского слова канмури (冠), что означает "корона".

Это часть традиции присвоения имен, которую Toyota начала еще с первого большого седана Crown, выпущенного в 1955 году.

С тех пор Toyota сохраняет королевскую родословную благодаря названиям автомобилей:

Crown — английское "корона".

Corona — латинское "корона".

Corolla — латинское "маленькая корона"

Camry — англизированное фонетическое канмури.

Почему Camry?

Toyota хотела глобальное имя, которое было бы легко произнести, трудно забыть, имеющее связь с наследием компании. Дебютировав в 1982 году, Camry должен был заменить Corona как среднеразмерный автомобиль Toyota на рынке седанов США. Поэтому имя передавало корону от одного седана к другому.

Почему название работает

Camry легко произнести на большинстве языков. Название не имеет странных или непреднамеренных значений в других странах и звучит нейтрально-позитивно. В отличии, например, от Chevy Nova на испаноязычных рынках ("No va" — "не идет").

Благодаря более 40 годам стабильной производительности Camry теперь означает надежность, независимо от того, знает кто-то о его королевских корнях или нет.

Ранее эксперты назвали лучшие и худшие годы выпуска Toyota Camry.