Как Toyota Camry получила свое название — интересный факт

Почему Toyota назвала одну из лучших моделей Camry
Вы никогда не задумывались откуда происходит название одного из самых продаваемых автомобилей Toyota всех времен — Camry? Это не имя родственника президента японской компании и не географическое название — это лингвистический трюк с неожиданным корнем.
Об этом написал Motor Biscuit.
Как появилось имя
Camry происходит от японского слова канмури (冠), что означает "корона".
Это часть традиции присвоения имен, которую Toyota начала еще с первого большого седана Crown, выпущенного в 1955 году.
С тех пор Toyota сохраняет королевскую родословную благодаря названиям автомобилей:
- Crown — английское "корона".
- Corona — латинское "корона".
- Corolla — латинское "маленькая корона"
- Camry — англизированное фонетическое канмури.
Почему Camry?
Toyota хотела глобальное имя, которое было бы легко произнести, трудно забыть, имеющее связь с наследием компании. Дебютировав в 1982 году, Camry должен был заменить Corona как среднеразмерный автомобиль Toyota на рынке седанов США. Поэтому имя передавало корону от одного седана к другому.
Почему название работает
Camry легко произнести на большинстве языков. Название не имеет странных или непреднамеренных значений в других странах и звучит нейтрально-позитивно. В отличии, например, от Chevy Nova на испаноязычных рынках ("No va" — "не идет").
Благодаря более 40 годам стабильной производительности Camry теперь означает надежность, независимо от того, знает кто-то о его королевских корнях или нет.
Ранее эксперты назвали лучшие и худшие годы выпуска Toyota Camry.
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