Як Toyota Camry отримала свою назву — цікавий факт

2025 Toyota Camry Фото: caranddriver.com

Ви ніколи не замислювалися звідки походить назва одного з найпродаваніших автомобілів Toyota усіх часів — Camry? Це не імʼя родича президента японської компанії та не географічна назва — це лінгвістичний трюк з несподіваним коренем.

Про це написав Motor Biscuit.

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Як зʼявилося ім'я

Camry походить від японського слова канмурі (冠), що означає "корона".

Це частина традиції присвоєння імен, яку Toyota започаткувала ще з першого великого седана Crown, випущеного у 1955 році.

Відтоді Toyota зберігає королівський родовід завдяки назвам автомобілів:

Crown — англійська "корона".

Corona — латинська "корона".

Corolla — латинська "маленька корона"

Camry — англізоване фонетичне канмурі.

Чому Camry?

Toyota хотіла глобальне ім’я, яке було б легко вимовити, важко забути, та яке мало б зв’язок зі спадщиною компанії. Дебютувавши в 1982 році, Camry мав замінити Corona як середньорозмірний автомобіль Toyota на ринку седанів США. Тож ім’я передавало корону від одного седана до іншого.

Чому назва працює

Camry легко вимовити на більшості мов. Назва не має дивних або ненавмисних значень в інших країнах та звучить нейтрально-позитивно. На відміну, наприклад, від Chevy Nova на іспаномовних ринках ("No va" — "не йде").

Завдяки понад 40 рокам стабільної продуктивності Camry тепер означає надійність, незалежно від того, знає хтось про його королівське коріння чи ні.

Раніше експерти назвали найкращі та найгірші роки випуску Toyota Camry.