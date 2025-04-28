В Україні можуть подешевшати вживані дизельні автомобілі

Автомобіль з дизельним двигуном. Фото: carbuzz.com

В країнах Євросоюзу посилять технічний контроль над дизельними авто, особливо моделями старіше 10 років, які не мають сажових фільтрів. Річ у тім, що більшість старих дизелів не можуть ефективно регенерувати фільтри під час експлуатації в міських умовах, а вартість ремонту або заміни може сягати 3000 євро, що спонукає власників позбуватися таких автомобілів.

Про це повідомив MMR.

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Причини перевірок

Через відсутність обов’язкової перевірки рівня твердих частинок під час техогляду багато старих дизельних автомобілів залишаються поза екологічним контролем. Тому в ЄС прагнуть запровадити перевірку справності сажових фільтрів.

Якщо нові вимоги буде ухвалено, тисячі дизельних авто або муситимуть встановити нові фільтри, або підуть на утилізацію. Навіть оновлені системи очищення не завжди гарантують відповідність сучасним стандартам через знос транспортних засобів.

Наслідки екологічної політики

Через суворіші правила щодо дизельних авто багато європейських автомобілістів позбуватимуться своїх старих автомобілів. Позаяк вартість утилізації авто коштує в Європі досить дорого, автовласники будуть продавати їх за демпінговими цінами до країн, які не входять до Євросоюзу. Тому очікується, що велика частина доступних за ціною дизельних машин потрапить в Україну, де зростає попит на них.

Раніше повідомлялося, що торік в Україні ринкова частка бензинових авто відносно 2023 року зменшилась на 7% — до 40%. Водночас сегмент дизельних автомобілів збільшився з 22,8% до 25,6%. Також експерти пояснили, яке авто віком 20 років краще — BMW 5 Series або Audi A6.