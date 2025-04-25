Чому Skoda продовжує використовувати дизельні двигуни

Skoda Octavia. Фото: topgear.com

Дизельні автомобілі Skoda мають шалену популярність серед корпоративних клієнтів, зокрема в Німеччині, де торік сім із десяти автівок, що постачаються в автопарки, були чеської марки. Тому попри загальний тренд Volkswagen Group на електрифікацію, Skoda буде зберігати дизель поки це можливо з огляду на екологічні вимоги Європейського союзу.

Про це написав Autogid.

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Гібриди надто дорогі

Основні бренди концерну Volkswagen Group зосереджені на розширенні лінійки плагін-гібридів та електромобілів. Але чеський виробник зазначає, що нові технології досі залишаються надто дорогими.

Для комерційного використання дизель продовжує бути найкращим раціональнішим вибором через паливну ефективність та експлуатаційну надійність.

Електрифікація триває

Говорити, що Skoda ігнорує ринок електрифікованих автомобілів, не можна. Компанія просуває свій електричний кросовер Enyaq, готує до запуску компактний Elroq та оновлює гібридні версії моделей Superb й Kodiaq, які зможуть долати понад 100 км лише на електротязі.

Але дизель, за словами представників бренду, ще довго залишатиметься актуальним завдяки високій ефективності та модернізованим технологіям, які відповідають стандарту Євро 7.

Раніше ми писали, чи варто купити вживані Skoda Superb та Skoda Octavia третього покоління.