Почему Skoda продолжает использовать дизельные двигатели

Skoda Octavia. Фото: topgear.com

Дизельные автомобили Skoda пользуются бешеной популярностью среди корпоративных клиентов, в частности в Германии, где в прошлом году семь из десяти автомобилей, поставляемых в автопарки, были чешской марки. Поэтому несмотря на общий тренд Volkswagen Group на электрификацию, Skoda будет сохранять дизель пока это возможно, учитывая экологические требования Европейского союза.

Об этом написал Autogid.

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Гибриды слишком дорогие

Основные бренды концерна Volkswagen Group сосредоточены на расширении линейки плагин-гибридов и электромобилей. Но чешский производитель отмечает, что новые технологии до сих пор остаются слишком дорогими.

Для коммерческого использования дизель продолжает быть лучшим рациональным выбором из-за топливной эффективности и эксплуатационной надежности.

Электрификация продолжается

Говорить, что Skoda игнорирует рынок электрифицированных автомобилей, нельзя. Компания продвигает свой электрический кроссовер Enyaq, готовит к запуску компактный Elroq и обновляет гибридные версии моделей Superb и Kodiaq, которые смогут преодолевать более 100 км только на электротяге.

Но дизель, по словам представителей бренда, еще долго будет оставаться актуальным благодаря высокой эффективности и модернизированным технологиям, которые соответствуют стандарту Евро 7.

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