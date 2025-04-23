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Стоит ли купить подержанный Skoda Superb третьего поколения

23 апреля 2025 17:30
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подержанный Skoda Superb III — стоит ли купить
Skoda Superb III. Фото: skoda-club.net
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Skoda Superb третьего поколения, выпускавшаяся с 2015 по 2024 годы, нравилась водителям не только внушительными габаритами, но и высоким качеством сборки и комфортом вождения. Эта подержанная модель доступна в кузовах лифтбек и универсал, который является интересной альтернативой более дорогим моделям D-сегмента.

Об этом написал Interia.

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Главное преимущество

Модель предлагает практически неограниченное пространство как для пассажиров, так и для багажа. Именно эта особенность делает Superb III отличным семейным автомобилем.

Длина 4869 мм, ширина 1864 мм, высота 1468 мм и колесная база 2839 мм создают огромное пространство внутри авто, а пассажиры на заднем сиденье имеют столько места для ног, сколько было бы в лимузине премиум-класса.

Вместимость багажника в версии лифтбек составляет 625 л, который можно увеличить до 1610 л, сложив задние сиденья. А универсал Superb III предлагает от 660 л до 1950 л. Эти показатели превосходят аналогичные цифры большинства конкурентов в сегменте.

Лучшие двигатели

Базовый бензиновый двигатель 1.4 TSI (позже заменен на 1.5 TSI мощностью 150 л.с.) обеспечивает хорошую динамику при разумном расходе топлива. Для тех, кто ищет компромисс между экономичностью и производительностью, этот двигатель станет оптимальным выбором.

Любителей динамичной езды заинтересует более мощные варианты 2.0 TSI, предлагающие 190 л.с. или даже 280 л.с. Однако следует помнить, что это связано с повышенным аппетитом к топливу, особенно в городском цикле.

Дизельные двигатели 1.6 TDI и 2.0 TDI (доступны в вариантах 150 л.с. и 190 л.с.) являются разумным выбором для тех, кто преодолевает большие расстояния. Особенно рекомендуется 2.0 TDI мощностью 150 л.с., который предлагает мизерный для большого автомобиля расход топлива 4,5-5,5 л на 100 км.

Технические характеристики

Superb III построен на платформе MQB концерна Volkswagen. В зависимости от версии автомобиль может быть оснащен адаптивной подвеской DCC, приводом 4x4 с электронным управлением сцеплением Haldex пятого поколения или коробкой передач с двойным сцеплением DSG.

Отдельно стоит отметить системы безопасности, в частности экстренное торможение, мониторинг слепых зон и ассистент удержания в полосе движения. Superb III получил максимальную пятизвездочную оценку в тестах Euro NCAP. Поэтому, несмотря на то, что автомобиль больше не производят, модель является современно оборудованным и безопасным транспортным средством.

Плюсы и минусы

Наибольшими преимуществами Skoda Superb III является вместительность, высокое качество изготовления и хорошее соотношение цены и качества. Автомобиль предлагает премиальный комфорт и пространство по средней цене. Также похвалы заслуживают экономичные дизельные двигатели, богатое оснащение и стабильная управляемость.

Среди недостатков пользователи чаще всего отмечают шумные дизели, поломки электроники (особенно в первые годы производства) и высокие затраты на ремонт некоторых элементов. Ширина транспортного средства может быть проблематичной при парковке в узких местах, а расход топлива более мощных бензиновых агрегатов в городе разочаровывает.

Skoda осуществила восемь отзывов для Superb III из-за, среди прочего, неисправности подушек безопасности и натяжителей ремней безопасности, проблемы с программным обеспечением. Перед покупкой стоит проверить, были ли в интересующей вас модели проведены все необходимые ремонты.

Ранее мы писали, стоит ли покупать подержанную Skoda Octavia третьего поколения и Renault Clio пятого поколения.

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