Вживаний Skoda Superb III — чи варто купити

Skoda Superb III. Фото: skoda-club.net

Skoda Superb третього покоління, що випускалася з 2015 по 2024 роки, подобалася водіям не лише значними габаритами, а й високою якістю збірки та комфортом водіння. Ця вживана модель доступна в кузовах ліфтбек та універсал, який є цікавою альтернативою дорожчим моделям D-сегменту.

Про це написав Interia.

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Головна перевага

Модель пропонує практично необмежений простір як для пасажирів, так й для багажу. Саме ця особливість робить Superb III чудовим сімейним автомобілем.

Довжина 4869 мм, ширина 1864 мм, висота 1468 мм та колісна база 2839 мм створюють величезний простір усередині авто, а пасажири на задньому сидінні мають стільки місця для ніг, скільки було б у лімузині преміумкласу.

Місткість багажника у версії ліфтбек становить 625 л, який можна збільшити до 1610 л, склавши задні сидіння. А універсал Superb III пропонує від 660 л до 1950 л. Ці показники перевершують аналогічні цифри більшості конкурентів у сегменті.

Найкращі двигуни

Базовий бензиновий двигун 1.4 TSI (пізніше замінений на 1.5 TSI потужністю 150 к.с.) забезпечує хорошу динаміку при розумній витраті палива. Для тих, хто шукає компроміс між економічністю та продуктивністю, цей двигун стане оптимальним вибором.

Любителів динамічної їзди зацікавить потужніші варіанти 2.0 TSI, що пропонують 190 к.с. або навіть 280 к.с. Однак слід пам'ятати, що це пов'язано з підвищеним апетитом до палива, особливо в міському циклі.

Дизельні двигуни 1.6 TDI та 2.0 TDI (доступні у варіантах 150 к.с. та 190 к. с.) є розумним вибором для тих, хто долає великі відстані. Особливо рекомендується 2.0 TDI потужністю 150 к.с., який пропонує мізерні для великого автомобіля витрата палива 4,5-5,5 л на 100 км.

Технічні характеристики

Superb III побудований на платформі MQB концерну Volkswagen. Залежно від версії автомобіль може бути оснащений адаптивною підвіскою DCC, приводом 4x4 з електронним управлінням зчепленням Haldex п’ятого покоління або коробкою передач з подвійним зчепленням DSG.

Окремо варто відзначити системи безпеки, зокрема екстрене гальмування, моніторинг сліпих зон та асистент утримання в смузі руху. Superb III отримав максимальну п’ятизіркову оцінку в тестах Euro NCAP. Тому, попри те, що автомобіль більше не виробляють, модель є сучасно обладнаним та безпечним транспортним засобом.

Плюси та мінуси

Найбільшими перевагами Skoda Superb III є місткість, висока якість виготовлення та хороше співвідношення ціни та якості. Автомобіль пропонує преміальний комфорт та простір за середньою ціною. Також похвали заслуговують економічні дизельні двигуни, багате оснащення та стабільна керованість.

Серед недоліків користувачі найчастіше відзначають галасливі дизелі, поломки електроніки (особливо в перші роки виробництва) та високі витрати на ремонт деяких елементів. Ширина транспортного засобу може бути проблематичною під час паркування у вузьких місцях, а витрата палива потужніших бензинових агрегатів у місті розчаровує.

Skoda здійснила вісім відкликань для Superb III через, серед іншого, несправності подушок безпеки та натягачів ременів безпеки, проблеми з програмним забезпеченням. Перед покупкою варто перевірити, чи була в моделі, яка вас цікавить, проведені всі необхідні ремонти.

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