Вживаний Renault Clio п’ятого покоління — чи варто купити

Renault Clio V. Фото: autotrader.co.za

П'яте покоління компактного хетчбека Renault Clio випускається з 2019 року. В такому класі серед вживаних авто часто шукають німецькі моделі, але французький малюк може стати напрочуд гарною альтернативою, особливо з одним з його двигунів, що є справжнім чемпіоном довговічності.

Про це написав Interia.

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Найкращі двигуни

Родзинкою лінійки двигунів Renault Clio п’ятого покоління є агрегат 1.0 TCe. Цей 3-циліндровий бензиновий мотор з турбонаддувом пропонувався у двох варіантах потужності: 90 к.с. та 100 к.с.

Він характеризується напрочуд хорошою культурою експлуатації для своєї конструкції. Також він пропонує чудовий баланс між продуктивністю та економічністю – середня витрата палива становить близько 5,2 л на 100 км пробігу. Важливо, що двигун 1.0 TCe є набагато кращим вибором, ніж базовий агрегат 1.0 SCe потужністю 73 к.с., який не забезпечує належної динаміки.

Агрегат 1.0 TCe вражає відсутністю дорогих для заміни та потенційно проблемних компонентів. Наприклад, він не оснащений сажовим фільтром. Також цей двигун гарно уживається з газобалонним обладнанням. Турбуватися про заміну ланцюга ГРМ не варто раніше 150 000-200 000 км. Заміну моторної оливи варто робити кожні 15 000 км.

Якщо потрібна ще краща продуктивність, варто розглянути варіант двигуна 1.3 TCe потужністю 130 к.с., який доступний лише з 7-ступеневою автоматичною коробкою передач EDC. Для ще економніших водіїв існує версія з дизельним двигуном 1.5 Blue dCi потужністю 85 к.с., а з 2020 року також гібридний варіант E-TECH, що поєднує бензиновий двигун 1.6 з двома електромоторами.

Потенційні проблеми

Несправності гідропідсилювача керма. Характерні для невеликої кількості авто, вироблених у період з червня по листопад 2019 року. Симптомом є попереджувальне повідомлення на панелі приладів та помітно слабший підсилювач керма.

Характерні для невеликої кількості авто, вироблених у період з червня по листопад 2019 року. Симптомом є попереджувальне повідомлення на панелі приладів та помітно слабший підсилювач керма. Проблеми з багажником. Механізм замка може іноді виходити з ладу, в результаті чого багажник застряє. Причина — несправний привод.

Механізм замка може іноді виходити з ладу, в результаті чого багажник застряє. Причина — несправний привод. Мультимедійна система. Варто перевірити, чи є на ній останні оновлення, які розв’язують низку ранніх проблем.

Варто перевірити, чи є на ній останні оновлення, які розв’язують низку ранніх проблем. Картка hands-free Renault. Переконайтеся, що вона правильно замикає та відмикає двері.

Переваги Renault Clio V

Однією з найбільших переваг авто є продуманий салон. У порівнянні з попередником це величезний стрибок у якості – м’які матеріали, приємні на дотик елементи та стиль, що нагадує автомобілі високого класу.

Панель приладів має цифрові покажчики (7 або 10 дюймів, залежно від версії) та центральний сенсорний екран мультимедійної системи EasyLink (7 або 9,3 дюйма). Елементи управління кондиціонером розміщені у вигляді фізичних ручок, що є зручнішим рішенням, ніж модні зараз сенсори.

Сидіння зручні, хоча простір ззаду дещо обмежений. Люди високого зросту можуть скаржитися на брак місця для ніг та голови. Втім, Clio компенсує це рекордним у своєму сегменті об’ємом багажника — 391 літр у бензинових версіях. Це більше, ніж пропонують деякі автомобілі вищого класу.

Досвід водіння

Підвіска Clio V трохи жорсткіша, ніж у попередника, але все одно гарно поглинає більшість нерівностей. Рульове керування точне, хоча воно могло б забезпечити трохи більше зворотного зв’язку.

Плюсом є шумоізоляція салону. Вона явно краща, ніж у попередника, й займає одне з перших місць у своєму сегменті. Завдяки цьому Clio також добре працює на довших маршрутах, що не завжди буває в автомобілях В-класу. Однак слід пам’ятати, що трансмісія у версіях з двигуном 1.0 TCe має лише п’ять передач, тому на високих швидкостях шум двигуна, що працює на високих обертах, може набридати.

Раніше ми писали, чи варто купувати вживаний Renault Megane четвертого покоління та вживаний кросовер Mitsubishi ASX 2013–2014 років випуску.