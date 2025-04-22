Подержанный Renault Clio пятого поколения — стоит ли купить

Renault Clio V. Фото: autotrader.co.za

Пятое поколение компактного хэтчбека Renault Clio выпускается с 2019 года. В таком классе среди подержанных авто часто ищут немецкие модели, но французский малыш может стать удивительно хорошей альтернативой, особенно с одним из его двигателей, который является настоящим чемпионом долговечности.

Об этом написал Interia.

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Изюминкой линейки двигателей Renault Clio пятого поколения является агрегат 1.0 TCe. Этот 3-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом предлагался в двух вариантах мощности: 90 л.с. и 100 л.с.

Он характеризуется удивительно хорошей культурой эксплуатации для своей конструкции. Также он предлагает отличный баланс между производительностью и экономичностью — средний расход топлива составляет около 5,2 л на 100 км пробега. Важно, что двигатель 1.0 TCe является гораздо лучшим выбором, чем базовый агрегат 1.0 SCe мощностью 73 л.с., который не обеспечивает должной динамики.

Агрегат 1.0 TCe впечатляет отсутствием дорогостоящих для замены и потенциально проблемных компонентов. Например, он не оснащен сажевым фильтром. Также этот двигатель хорошо уживается с газобаллонным оборудованием. Беспокоиться о замене цепи ГРМ не стоит раньше 150 000-200 000 км. Замену моторного масла стоит делать каждые 15 000 км.

Если нужна еще лучшая производительность, стоит рассмотреть вариант двигателя 1.3 TCe мощностью 130 л.с., который доступен только с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач EDC. Для еще более экономных водителей существует версия с дизельным двигателем 1.5 Blue dCi мощностью 85 л.с., а с 2020 года также гибридный вариант E-TECH, сочетающий бензиновый двигатель 1.6 с двумя электромоторами.

Потенциальные проблемы

Неисправности гидроусилителя руля. Характерны для небольшого количества авто, произведенных в период с июня по ноябрь 2019 года. Симптомом является предупредительное сообщение на панели приборов и заметно слабый усилитель руля.

Характерны для небольшого количества авто, произведенных в период с июня по ноябрь 2019 года. Симптомом является предупредительное сообщение на панели приборов и заметно слабый усилитель руля. Проблемы с багажником. Механизм замка может иногда выходить из строя, в результате чего багажник застревает. Причина — неисправный привод.

Механизм замка может иногда выходить из строя, в результате чего багажник застревает. Причина — неисправный привод. Мультимедийная система. Стоит проверить, есть ли на ней последние обновления, которые решают ряд ранних проблем.

Стоит проверить, есть ли на ней последние обновления, которые решают ряд ранних проблем. Карточка hands-free Renault. Убедитесь, что она правильно запирает и отпирает двери.

Преимущества Renault Clio V

Одним из самых больших преимуществ авто является продуманный салон. По сравнению с предшественником это огромный скачок в качестве — мягкие материалы, приятные на ощупь элементы и стиль, напоминающий автомобили высокого класса.

Панель приборов имеет цифровые указатели (7 или 10 дюймов, в зависимости от версии) и центральный сенсорный экран мультимедийной системы EasyLink (7 или 9,3 дюйма). Элементы управления кондиционером размещены в виде физических ручек, что является более удобным решением, чем модные сейчас сенсоры.

Сиденья удобные, хотя пространство сзади несколько ограничено. Люди высокого роста могут жаловаться на нехватку места для ног и головы. Впрочем, Clio компенсирует это рекордным в своем сегменте объемом багажника — 391 литр в бензиновых версиях. Это больше, чем предлагают некоторые автомобили высшего класса.

Опыт вождения

Подвеска Clio V немного жестче, чем у предшественника, но все равно хорошо поглощает большинство неровностей. Рулевое управление точное, хотя оно могло бы обеспечить немного больше обратной связи.

Плюсом является шумоизоляция салона. Она явно лучше, чем у предшественника, и занимает одно из первых мест в своём сегменте. Благодаря этому Clio также хорошо работает на более длинных маршрутах, что не всегда бывает в автомобилях В-класса. Однако следует помнить, что трансмиссия в версиях с двигателем 1.0 TCe имеет всего пять передач, поэтому на высоких скоростях шум двигателя, работающего на высоких оборотах, может надоедать.

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