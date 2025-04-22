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Стоит ли покупать подержанный кроссовер Mitsubishi ASX

22 апреля 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Mitsubishi ASX — стоит ли покупать подержанный кроссовер
2014 Mitsubishi ASX. Фото: baycitymitsubishi.co.nz
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Перед покупкой Mitsubishi ASX 2013-2014 годов выпуска нужно тщательно проверить состояние двигателя, вариатора и ходовой части. Несмотря на некоторые конструктивные нюансы, при правильном обслуживании этот кроссовер может служить долго и достаточно надежно.

Об этом написал Autogid.

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Что с двигателем

Атмосферный двигатель объемом 1,8 л является самым распространенным вариантом на рынке. Этот мотор не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку клапанных зазоров нужно проводить каждые 100 000 км. Это обязательная процедура для стабильной работы двигателя.

Следующая проблема — ограниченный ресурс пластиковых роликов вспомогательных агрегатов. Они обычно требуют замены уже после 60 000-80 000 км пробега.

Трансмиссия и подвеска

Подавляющее большинство ASX оборудованы вариатором Jatco JF011. Он уязвим к перегрузкам. Поэтому частые поездки по бездорожью или с пробуксовками существенно снижают его долговечность.

Стоит быть внимательным к состоянию ступичных подшипников: их ресурс обычно не превышает 120 000-130 000 км, после чего появляется характерное гудение.

Ранее эксперты перечислили худшие годы выпуска кроссовера Mitsubishi Outlander. Также таксисты назвали самые надежные дешевые подержанные авто.

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