Подержанные кроссоверы Mitsubishi Outlander, которых следует избегать

Худшие подержанные модели кроссовера Mitsubishi Outlander
Среднеразмерный кроссовер Mitsubishi Outlander известен своей эргономикой, пространством для груза и демократичной ценой. Однако, в случае приобретения подержанного автомобиля, нужно знать годы выпуска модели, на которые больше всего жаловались пользователи.
Об этом написал Slash Gear.
- 2014 Mitsubishi Outlander 2014 года выпуска
Многие владельцы сообщали, что система климат-контроля авто вышла из строя из-за неисправного реле давления или полной поломки компрессора. По данным J.D. Power, в среднем можно потратить более 1000 долларов на замену компрессора, добавив вместе стоимость деталей и работу. Также один из владельцев сообщил об общей сумме 4406 долларов на восстановление системы кондиционирования воздуха. Механики объясняют, что проблемы Outlander 2014 года связаны с неудачной конструкцией автомобиля.
- 2016 Mitsubishi Outlander
Проблемы модели связаны с коробкой передач (CVT). Сообщали о колебаниях автомобиля при ускорении, об отказе в работе трансмиссии, что требовало замены агрегата. В 2016 году из-за этого автопроизводитель объявил массовый отзыв более 82 000 моделей, в том числе Outlander. Многие владельцы утверждают, что коробка передач вышла из строя менее чем за 160 000 км пробега, а некоторые даже на 67 000 км. Водители, на которых не распространялась гарантия, сообщили, что за новую трансмиссию они платили от 7000 до 11 000 долларов.
- 2018 Mitsubishi Outlander
Владельцы сообщили, что в некоторых случаях тормозные колодки автомобиля стирались всего за 19 000 км, вероятно, из-за неудачной конструкции автомобиля. Обычно ресурс колодок составляет 48 000 км для городской езды и 128 000 на шоссе.
Ранее эксперты назвали три недооцененных внедорожника, которые будут служить вечно. Также мы представляли ТОП-5 автомобилей с лучшими внедорожными возможностями.
Читайте Новини.LIVE!