Подержанные кроссоверы Mitsubishi Outlander, которых следует избегать

2018 Mitsubishi Outlander. Фото: caranddriver.com

Среднеразмерный кроссовер Mitsubishi Outlander известен своей эргономикой, пространством для груза и демократичной ценой. Однако, в случае приобретения подержанного автомобиля, нужно знать годы выпуска модели, на которые больше всего жаловались пользователи.

Об этом написал Slash Gear.

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2014 Mitsubishi Outlander 2014 года выпуска

Многие владельцы сообщали, что система климат-контроля авто вышла из строя из-за неисправного реле давления или полной поломки компрессора. По данным J.D. Power, в среднем можно потратить более 1000 долларов на замену компрессора, добавив вместе стоимость деталей и работу. Также один из владельцев сообщил об общей сумме 4406 долларов на восстановление системы кондиционирования воздуха. Механики объясняют, что проблемы Outlander 2014 года связаны с неудачной конструкцией автомобиля.

2016 Mitsubishi Outlander

Проблемы модели связаны с коробкой передач (CVT). Сообщали о колебаниях автомобиля при ускорении, об отказе в работе трансмиссии, что требовало замены агрегата. В 2016 году из-за этого автопроизводитель объявил массовый отзыв более 82 000 моделей, в том числе Outlander. Многие владельцы утверждают, что коробка передач вышла из строя менее чем за 160 000 км пробега, а некоторые даже на 67 000 км. Водители, на которых не распространялась гарантия, сообщили, что за новую трансмиссию они платили от 7000 до 11 000 долларов.

2018 Mitsubishi Outlander

Владельцы сообщили, что в некоторых случаях тормозные колодки автомобиля стирались всего за 19 000 км, вероятно, из-за неудачной конструкции автомобиля. Обычно ресурс колодок составляет 48 000 км для городской езды и 128 000 на шоссе.

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