Вживані кросовери Mitsubishi Outlander, яких слід уникати

2018 Mitsubishi Outlander. Фото: caranddriver.com

Середньорозмірний кросовер Mitsubishi Outlander відомий своєю ергономікою, простором для вантажу та демократичною ціною. Проте, у разі придбання вживаного автомобіля, потрібно знати роки випуску моделі, на які найбільше скаржилися користувачі.

Про це написав Slash Gear.

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2014 Mitsubishi Outlander

Багато власників повідомляли, що система клімат-контролю авто вийшла з ладу через несправний реле тиску або повну поломку компресора. За даними J.D. Power, у середньому можна витратити понад 1000 доларів на заміну компресора, додавши докупи вартість деталей та роботу. Також один власників повідомив про загальну суму 4406 доларів на відновлення системи кондиціонування повітря. Механіки пояснюють, що проблеми Outlander 2014 року пов’язані з невдалою конструкцією автомобіля.

2016 Mitsubishi Outlander

Проблеми моделі пов’язані з коробкою передач (CVT). Повідомляли про коливання автомобіля при прискоренні, про відмову в роботі трансмісії, що вимагало заміни агрегату. У 2016 році через це автовиробник оголосив масове відкликання понад 82 000 моделей, зокрема Outlander. Багато власників стверджують, що коробка передач вийшла з ладу менше ніж за 160 000 км пробігу, а деякі навіть на 67 000 км. Водії, на яких не поширювалася гарантія, повідомили, що за нову трансмісію вони платили від 7000 до 11 000 доларів.

2018 Mitsubishi Outlander

Власники повідомили, що в деяких випадках гальмівні колодки автомобіля стиралися лише за 19 000 км, ймовірно, через невдалу конструкцію автомобіля. Зазвичай ресурс колодок становить 48 000 км для міської їзди та 128 000 на шосе.

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