Mitsubishi ASX — чи варто купляти вживаний кросовер

2014 Mitsubishi ASX. Фото: baycitymitsubishi.co.nz

Перед купівлею Mitsubishi ASX 2013–2014 років випуску потрібно ретельно перевірити стан двигуна, варіатора та ходової частини. Попри деякі конструктивні нюанси, при правильному обслуговуванні цей кросовер може служити довго та досить надійно.

Про це написав Autogid.

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Що з двигуном

Атмосферний двигун об’ємом 1,8 л є найпоширенішим варіантом на ринку. Цей мотор не має гідрокомпенсаторів, тому регулювання клапанних зазорів потрібно проводити кожні 100 000 км. Це обов’язкова процедура для стабільної роботи двигуна.

Наступна проблема — обмежений ресурс пластикових роликів допоміжних агрегатів. Вони зазвичай потребують заміни вже після 60 000–80 000 км пробігу.

Трансмісія та підвіска

Переважна більшість ASX обладнані варіатором Jatco JF011. Він вразливий до перевантажень. Тому часті поїздки бездоріжжям або з пробуксовуваннями суттєво знижують його довговічність.

Варто бути уважним до стану ступичних підшипників: їхній ресурс зазвичай не перевищує 120 000–130 000 км, після чого з’являється характерне гудіння.

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