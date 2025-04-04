Вісім найнадійніших дешевих автомобілів з пробігом

Вживані автомобілі. Фото: freepik.com

Досвід водіїв таксі з використання різних моделей авто дозволяє їм формувати чітке уявлення про те, що таке хороша машина. Для багатьох таксистів ключовими критеріями є вартість автомобіля, його обслуговування, надійність та частота ремонтів, адже авто для них — важливий робочий інструмент, який повинен працювати безперебійно та з мінімальним доглядом.

Відгуки водіїв таксі можуть бути корисними при виборі дешевого вживаного автомобіля, написав Autokult.

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Audi 100/A6 (1990-1997)

Фото: curbsideclassic.com

Досі можна знайти добре збережені екземпляри, які служитимуть ще 20 років. Солідний дизель 2,5 TDI (115 к.с., пізніше 140 к.с.) легко подолає 500 000 км. Модель A6 з модернізованим салоном оснащена меншим дизельним двигуном 1,9 TDI потужністю 90 к.с., який також славиться своєю довговічністю.

Daewoo Nubira (1997-2003)

Фото: engineindetail.com

Цінується за довговічність та низьку вартість ремонту. Двигун та коробка передач служать довго при мінімальному обслуговуванні. Основними недоліками є дрібні дефекти, що виникають через низьку якість виготовлення, та схильність до корозії. Nubira має хорошу динаміку, просторий та місткий багажник.

Fiat Marea (1996-2003)

Фото: coches.com

Marea пропонує багато місця. Попри численні збої в електрообладнанні та нестабільну підвіску, авто вирізняється високою загальною надійністю, особливо двигунів. Рекомендуються 5-циліндрові 2.0 бензинові та 1.9 дизельні мотори.

Mazda 626 (1997-2002)

Фото: autoboom.co.il

Знакова модель Mazda, відома своєю високою міцністю. Кожна версія двигуна має свої переваги, але з дизелем потрібно бути обережним. Цей автомобіль попри плин часу, візуально не старіє, його часто хвалять за надійність.

Peugeot 406 (1995-2003)

Фото: wikipedia.org

Модель стала культовою завдяки фільму "Таксі". Після рестайлінгу з'явилися сучасні дизельні двигуни HDi, які цінуються за надійність, хорошу динаміку та низьку витрату палива. Але бензинові двигуни сьогодні є кращим вибором, особливо модель 1.8 16V, яка працює на LPG. Основні проблеми — іржавіння та непрофесійний ремонт.

Toyota Camry (1996-2001)

Фото: wikipedia.org

Надзвичайно міцний та надійний автомобіль. Під капотом сучасні 4 та 6-циліндрові бензинові двигуни, які через високу витрату палива часто переводять на LPG. Найбільш популярною є версія V6.

Volkswagen Passat B4 (1993-1997)

Фото: carsot.com

Модель використовували як транспортний засіб для перевезення всього, що влізе до його місткого багажника. За умови належного обслуговування може прослужити навіть довше, ніж моделі наступних поколінь B5 та B6. Слабким місцем авто є скромне обладнання.

Volvo 850 (1991-1997)

Фото: wikipedia.org

Твердження про те, що це останній хороший Volvo, не перебільшені. Найвитривалішим є дизельний двигун німецького виробництва концерну VW — 2.5 TDI, що забезпечує продуктивність та низьку витрату палива при збереженні простоти обслуговування.

Раніше ми писали, чому в Європі зросли ціни на вживані автомобілі. Також експерти назвали гібридні авто, які без проблем пробіжать понад 320 000 км.