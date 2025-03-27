Три гібридних авто, здатних без проблем пробігти понад 320 000 км

Гібридне авто. Фото: drive.com.au

За даними АСЕА, у лютому 2025 року реєстрація нових автомобілів в ЄС скоротилася на 3,4%. Але це не стосувалося сегмента гібридних автомобілів (HEV), яких продали найбільше серед усіх автомобілів з різними джерелами живлення — 30 4062 одиниць, що на 19% більше у порівнянні з аналогічним періодом торік становить.

Фахівці Motor Biscuit назвали три гібридні моделі, які не лише витрачають мало палива, але й заощаджують гроші своїх власників через не часті відвідування автомайстерень.

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2019 Honda Insight

Випуски Honda Insight 2019 та 2020 років вважаються одними з найкращих гібридів останніх років. Автомобілі витрачають в 4,28 л на 100 км пробігу на шосе та 4,8 л у місті. Також Insight 2019 року отримав від Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) найвищу оцінку — Top Safety+.

2019 Hyundai Sonata Hybrid

Компанія JD Power поставила цьому модельному року загальну оцінку 85 зі 100. А за якість та надійність автомобіль отримав 89 балів. Гібрид витрачає 5,88 л/100 км у місті та 5,11 л на шосе. Машина також отримала Safety+ від IIHS.

2025 Honda Civic Hybrid

Модель встигла отримати досить високу оцінку від власників. Машина в середньому витрачає 4,7 л/100 км у місті та 5 л на шосе, що робить її одним з кращих гібридів.

Раніше назвали гібриди, яких слід уникати у 2025 році, через високу витрату пального. Також експерти пояснили, як довго служитиме батарея гібридного автомобіля.