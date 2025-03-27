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Гибридные авто, которые без проблем пробегут более 320 000 км

27 марта 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Три гибридных авто, способных без проблем пробежать более 320 000 км
Гибридное авто. Фото: drive.com.au
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

По данным АСЕА, в феврале 2025 года регистрация новых автомобилей в ЕС сократилась на 3,4%. Но это не касалось сегмента гибридных автомобилей (HEV), которых продали больше всего среди всех автомобилей с различными источниками питания — 30 4062 единиц, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты Motor Biscuit назвали три гибридные модели, которые не только расходуют мало топлива, но и экономят деньги своих владельцев из-за не частых посещений автомастерских.

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2019 Honda Insight

Выпуски Honda Insight 2019 и 2020 годов считаются одними из лучших гибридов последних лет. Автомобили расходуют в 4,28 л на 100 км пробега на шоссе и 4,8 л в городе. Также Insight 2019 года получил от Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) наивысшую оценку — Top Safety+.

2019 Hyundai Sonata Hybrid 2019 года

Компания JD Power поставила этому модельному году общую оценку 85 из 100. А за качество и надежность автомобиль получил 89 баллов. Гибрид расходует 5,88 л/100 км в городе и 5,11 л на шоссе. Машина также получила Safety+ от IIHS.

2025 Honda Civic Hybrid 2025 года

Модель успела получить достаточно высокую оценку от владельцев. Машина в среднем расходует 4,7 л/100 км в городе и 5 л на шоссе, что делает ее одним из лучших гибридов.

Ранее назвали гибриды, которых следует избегать в 2025 году, из-за высокого расхода топлива. Также эксперты объяснили, как долго будет служить батарея гибридного автомобиля.

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