Восемь самых надежных дешевых автомобилей с пробегом

Самые надежные дешевые подержанные авто — выбор таксистов
Опыт водителей такси по использованию различных моделей авто позволяет им формировать четкое представление о том, что такое хорошая машина. Для многих таксистов ключевыми критериями являются стоимость автомобиля, его обслуживание, надежность и частота ремонтов, ведь авто для них — важный рабочий инструмент, который должен работать бесперебойно и с минимальным уходом.
Отзывы водителей такси могут быть полезными при выборе дешевого подержанного автомобиля, написал Autokult.
Audi 100/A6 (1990-1997)
До сих пор можно найти хорошо сохранившиеся экземпляры, которые будут служить еще 20 лет. Солидный дизель 2,5 TDI (115 л.с., позже 140 л.с.) легко преодолеет 500 000 км. Модель A6 с модернизированным салоном оснащена меньшим дизельным двигателем 1,9 TDI мощностью 90 л.с., который также славится своей долговечностью.
Daewoo Nubira (1997-2003)
Ценится за долговечность и низкую стоимость ремонта. Двигатель и коробка передач служат долго при минимальном обслуживании. Основными недостатками являются мелкие дефекты, возникающие из-за низкого качества изготовления, и склонность к коррозии. Nubira имеет хорошую динамику, просторный и вместительный багажник.
Fiat Marea (1996-2003)
Marea предлагает много места. Несмотря на многочисленные сбои в электрооборудовании и нестабильную подвеску, авто отличается высокой общей надежностью, особенно двигателей. Рекомендуются 5-цилиндровые 2.0 бензиновые и 1.9 дизельные моторы.
Mazda 626 (1997-2002)
Знаковая модель Mazda, известная своей высокой прочностью. Каждая версия двигателя имеет свои преимущества, но с дизелем нужно быть осторожным. Этот автомобиль, несмотря на течение времени, визуально не стареет, его часто хвалят за надежность.
Peugeot 406 (1995-2003)
Модель стала культовой благодаря фильму "Такси". После рестайлинга появились современные дизельные двигатели HDi, которые ценятся за надежность, хорошую динамику и низкий расход топлива. Но бензиновые двигатели сегодня являются лучшим выбором, особенно модель 1.8 16V, которая работает на LPG. Основные проблемы — ржавление и непрофессиональный ремонт.
Toyota Camry (1996-2001)
Очень прочный и надежный автомобиль. Под капотом современные 4 и 6-цилиндровые бензиновые двигатели, которые из-за высокого расхода топлива часто переводят на LPG. Наиболее популярной является версия V6.
Volkswagen Passat B4 (1993-1997)
Модель использовали как транспортное средство для перевозки всего, что влезет в его вместительный багажник. При условии надлежащего обслуживания может прослужить даже дольше, чем модели следующих поколений B5 и B6. Слабым местом авто является скромное оборудование.
Volvo 850 (1991-1997)
Утверждения о том, что это последний хороший Volvo, не преувеличены. Самым выносливым является дизельный двигатель немецкого производства концерна VW — 2.5 TDI, обеспечивающий производительность и низкий расход топлива при сохранении простоты обслуживания.
Ранее мы писали, почему в Европе выросли цены на подержанные автомобили. Также эксперты назвали гибридные авто, которые без проблем пробегут более 320 000 км.
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