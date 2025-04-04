Восемь самых надежных дешевых автомобилей с пробегом

Подержанные автомобили. Фото: freepik.com

Опыт водителей такси по использованию различных моделей авто позволяет им формировать четкое представление о том, что такое хорошая машина. Для многих таксистов ключевыми критериями являются стоимость автомобиля, его обслуживание, надежность и частота ремонтов, ведь авто для них — важный рабочий инструмент, который должен работать бесперебойно и с минимальным уходом.

Отзывы водителей такси могут быть полезными при выборе дешевого подержанного автомобиля, написал Autokult.

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Audi 100/A6 (1990-1997)

Фото: curbsideclassic.com

До сих пор можно найти хорошо сохранившиеся экземпляры, которые будут служить еще 20 лет. Солидный дизель 2,5 TDI (115 л.с., позже 140 л.с.) легко преодолеет 500 000 км. Модель A6 с модернизированным салоном оснащена меньшим дизельным двигателем 1,9 TDI мощностью 90 л.с., который также славится своей долговечностью.

Daewoo Nubira (1997-2003)

Фото: engineindetail.com

Ценится за долговечность и низкую стоимость ремонта. Двигатель и коробка передач служат долго при минимальном обслуживании. Основными недостатками являются мелкие дефекты, возникающие из-за низкого качества изготовления, и склонность к коррозии. Nubira имеет хорошую динамику, просторный и вместительный багажник.

Fiat Marea (1996-2003)

Фото: coches.com

Marea предлагает много места. Несмотря на многочисленные сбои в электрооборудовании и нестабильную подвеску, авто отличается высокой общей надежностью, особенно двигателей. Рекомендуются 5-цилиндровые 2.0 бензиновые и 1.9 дизельные моторы.

Mazda 626 (1997-2002)

Фото: autoboom.co.il

Знаковая модель Mazda, известная своей высокой прочностью. Каждая версия двигателя имеет свои преимущества, но с дизелем нужно быть осторожным. Этот автомобиль, несмотря на течение времени, визуально не стареет, его часто хвалят за надежность.

Peugeot 406 (1995-2003)

Фото: wikipedia.org

Модель стала культовой благодаря фильму "Такси". После рестайлинга появились современные дизельные двигатели HDi, которые ценятся за надежность, хорошую динамику и низкий расход топлива. Но бензиновые двигатели сегодня являются лучшим выбором, особенно модель 1.8 16V, которая работает на LPG. Основные проблемы — ржавление и непрофессиональный ремонт.

Toyota Camry (1996-2001)

Фото: wikipedia.org

Очень прочный и надежный автомобиль. Под капотом современные 4 и 6-цилиндровые бензиновые двигатели, которые из-за высокого расхода топлива часто переводят на LPG. Наиболее популярной является версия V6.

Volkswagen Passat B4 (1993-1997)

Фото: carsot.com

Модель использовали как транспортное средство для перевозки всего, что влезет в его вместительный багажник. При условии надлежащего обслуживания может прослужить даже дольше, чем модели следующих поколений B5 и B6. Слабым местом авто является скромное оборудование.

Volvo 850 (1991-1997)

Фото: wikipedia.org

Утверждения о том, что это последний хороший Volvo, не преувеличены. Самым выносливым является дизельный двигатель немецкого производства концерна VW — 2.5 TDI, обеспечивающий производительность и низкий расход топлива при сохранении простоты обслуживания.

Ранее мы писали, почему в Европе выросли цены на подержанные автомобили. Также эксперты назвали гибридные авто, которые без проблем пробегут более 320 000 км.