Бензин или дизель: какой двигатель для авто лучше

Бензиновый и дизельный двигатели Toyota. Фото: whichcar.com.au

Споры о предпочтении бензиновых двигателей над дизельными или наоборот, продолжаются среди водителей не один год. Но перед тем, как выбрать машину с подходящим мотором стоит взвесить все плюсы и минусы этих агрегатов и оценить их с учетом индивидуальных потребностей автомобилиста.

Об этом написала Avtosota.

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Дизельные двигатели

Дизельный мотор сжимает воздух, который, достигая высоких температур, способствует самовозгоранию топлива. Такой двигатель не использует свечи зажигания.

Среди плюсов агрегатов двигателей называют:

Долговечность. Обычно имеют больший ресурс и более длинный срок службы.

Обычно имеют больший ресурс и более длинный срок службы. Экономичность. Потребляют меньше горючего благодаря высокому коэффициенту сжатия.

Потребляют меньше горючего благодаря высокому коэффициенту сжатия. Надежность. Стабильно работают, очень устойчивы к большим нагрузкам.

Стабильно работают, очень устойчивы к большим нагрузкам. Крутящий момент. Обеспечивают высокую мощность при низких оборотах.

Среди минусов дизельных двигателей выделяют:

Агрегаты тяжелее бензиновых, а это влияет на маневренность автомобиля.

Работают громче бензиновых, хотя современные модели стали тише.

Ремонт и профилактика таких двигателей дороже.

Качество дизтоплива сильно влияет на работу мотора.

Бензиновые двигатели

Бензиновый мотор подает топливовоздушную смесь в цилиндры и зажигает с помощью свечей.

Среди плюсов бензиновых агрегатов стоит отметить:

Меньше шума. Обычно работают тише.

Обычно работают тише. Мощность. Обеспечивают больше мощности при меньших объемах.

Обеспечивают больше мощности при меньших объемах. Обслуживание. Более дешевые в ремонте и профилактике.

Более дешевые в ремонте и профилактике. Устойчивость к топливу. Менее чувствительны к качеству горючего.

Главными минусами бензиновых двигателей являются:

более высокий расход топлива;

более короткий срок службы по сравнению с дизелями.

Для водителей, которые ценят меньший уровень шума, простое обслуживание и высокую мощность при высоких оборотах, бензиновый двигатель станет лучшим. Автомобилисту, который стремится больше всего к экономии топлива и длительному сроку службы, дизель подойдет лучше.

Что предпочитали украинцы

По данным Укравтопром, в прошлом году самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей оставались модели с бензиновыми двигателями. Впрочем, их рыночная доля относительно 2023 года уменьшилась на 7% — до 40%.

В то же время сегмент дизельных авто увеличился с 22,8% до 25,6%. Среди бензиновых моделей бестселлером стала Mazda CX5, среди дизелей — Renault Duster.

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