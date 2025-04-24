Бензин или дизель: какой двигатель для авто лучше

Бензиновый или дизельный двигатель — какой лучше для авто
Споры о предпочтении бензиновых двигателей над дизельными или наоборот, продолжаются среди водителей не один год. Но перед тем, как выбрать машину с подходящим мотором стоит взвесить все плюсы и минусы этих агрегатов и оценить их с учетом индивидуальных потребностей автомобилиста.
Об этом написала Avtosota.
Дизельные двигатели
Дизельный мотор сжимает воздух, который, достигая высоких температур, способствует самовозгоранию топлива. Такой двигатель не использует свечи зажигания.
Среди плюсов агрегатов двигателей называют:
- Долговечность. Обычно имеют больший ресурс и более длинный срок службы.
- Экономичность. Потребляют меньше горючего благодаря высокому коэффициенту сжатия.
- Надежность. Стабильно работают, очень устойчивы к большим нагрузкам.
- Крутящий момент. Обеспечивают высокую мощность при низких оборотах.
Среди минусов дизельных двигателей выделяют:
- Агрегаты тяжелее бензиновых, а это влияет на маневренность автомобиля.
- Работают громче бензиновых, хотя современные модели стали тише.
- Ремонт и профилактика таких двигателей дороже.
- Качество дизтоплива сильно влияет на работу мотора.
Бензиновые двигатели
Бензиновый мотор подает топливовоздушную смесь в цилиндры и зажигает с помощью свечей.
Среди плюсов бензиновых агрегатов стоит отметить:
- Меньше шума. Обычно работают тише.
- Мощность. Обеспечивают больше мощности при меньших объемах.
- Обслуживание. Более дешевые в ремонте и профилактике.
- Устойчивость к топливу. Менее чувствительны к качеству горючего.
Главными минусами бензиновых двигателей являются:
- более высокий расход топлива;
- более короткий срок службы по сравнению с дизелями.
Для водителей, которые ценят меньший уровень шума, простое обслуживание и высокую мощность при высоких оборотах, бензиновый двигатель станет лучшим. Автомобилисту, который стремится больше всего к экономии топлива и длительному сроку службы, дизель подойдет лучше.
Что предпочитали украинцы
По данным Укравтопром, в прошлом году самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей оставались модели с бензиновыми двигателями. Впрочем, их рыночная доля относительно 2023 года уменьшилась на 7% — до 40%.
В то же время сегмент дизельных авто увеличился с 22,8% до 25,6%. Среди бензиновых моделей бестселлером стала Mazda CX5, среди дизелей — Renault Duster.
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