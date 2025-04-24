Бензин чи дизель: який двигун для авто кращий

Бензиновий та дизельний двигуни Toyota. Фото: whichcar.com.au

Суперечки про перевагу бензинових двигунів над дизельними або навпаки, триває серед водіїв не один рік. Але перед тим, як вибрати машину з відповідним мотором варто зважити на усі плюси та мінуси цих агрегатів й оцінити їх з огляду на індивідуальні потреби автомобіліста.

Про це написала Avtosota.

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Дизельні двигуни

Дизельний мотор стискує повітря, яке, досягаючи високих температур, сприяє самозапаленню палива. Такий двигун не використовує свічки запалювання.

Серед плюсів агрегатів двигунів називають:

Довговічність. Зазвичай мають більший ресурс та довший термін служби.

Зазвичай мають більший ресурс та довший термін служби. Економічність. Споживають менше пального завдяки високому коефіцієнту стиснення.

Споживають менше пального завдяки високому коефіцієнту стиснення. Надійність. Стабільно працюють, дуже стійкі до великих навантажень.

Стабільно працюють, дуже стійкі до великих навантажень. Крутний момент. Забезпечують високу потужність за низьких обертів.

Серед мінуси дизельних двигунів виділяють:

Агрегати важчі за бензинові, а це впливає на маневровість автомобіля.

Працюють гучніше за бензинові, хоча сучасні моделі стали тихішими.

Ремонт та профілактика таких двигунів дорожча.

Якість дизпалива сильно впливає на роботу мотора.

Бензинові двигуни

Бензиновий мотор подає паливно-повітряну суміш у циліндри та запалює за допомогою свічок.

Серед плюсів бензинових агрегатів варто відзначити:

Менше шуму. Зазвичай працюють тихіше.

Зазвичай працюють тихіше. Потужність. Забезпечують більше потужності при менших об’ємах.

Забезпечують більше потужності при менших об’ємах. Обслуговування. Дешевші у ремонті та профілактиці.

Дешевші у ремонті та профілактиці. Стійкість до палива. Менш чутливі до якості пального.

Головними мінусами бензинових двигунів є:

вищий розхід палива;

коротший термін служби у порівнянні з дизелями.

Для водіїв, які цінують менший рівень шуму, простіше обслуговування та вищу потужність при високих обертах, бензиновий двигун стане найкращим. Автомобілісту, який прагне понад усе економії пального та тривалий термін служби, дизель пасуватиме краще.

Чому віддавали перевагу українці

За даними Укравтопром, торік найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами. Втім, їх ринкова частка відносно 2023 року зменшилась на 7% — до 40%.

Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%. Серед бензинових моделей бестселером стала Mazda CX5, серед дизелів — Renault Duster.

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