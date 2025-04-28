В Украине могут подешеветь подержанные дизельные автомобили

Автомобиль с дизельным двигателем. Фото: carbuzz.com

В странах Евросоюза усилят технический контроль над дизельными авто, особенно моделями старше 10 лет, которые не имеют сажевых фильтров. Дело в том, что большинство старых дизелей не могут эффективно регенерировать фильтры при эксплуатации в городских условиях, а стоимость ремонта или замены может достигать 3000 евро, что побуждает владельцев избавляться от таких автомобилей.

Об этом сообщил MMR.

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Причины проверок

Из-за отсутствия обязательной проверки уровня твердых частиц во время техосмотра многие старые дизельные автомобили остаются вне экологического контроля. Поэтому в ЕС стремятся ввести проверку исправности сажевых фильтров.

Если новые требования будут приняты, тысячи дизельных авто либо должны будут установить новые фильтры, либо пойдут на утилизацию. Даже обновленные системы очистки не всегда гарантируют соответствие современным стандартам из-за износа транспортных средств.

Последствия экологической политики

Из-за более строгих правил относительно дизельных авто многие европейские автомобилисты будут избавляться от своих старых автомобилей. Так как стоимость утилизации авто стоит в Европе достаточно дорого, автовладельцы будут продавать их по демпинговым ценам в страны, которые не входят в Евросоюз. Поэтому ожидается, что большая часть доступных по цене дизельных машин попадет в Украину, где растет спрос на них.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Украине рыночная доля бензиновых авто относительно 2023 года уменьшилась на 7% — до 40%. В то же время сегмент дизельных автомобилей увеличился с 22,8% до 25,6%. Также эксперты объяснили, какое авто возрастом 20 лет лучше — BMW 5 Series или Audi A6.