Чем подержанные авто лучше новых

Продажа подержанных авто. Фото: auto.ria.com

Сегодня украинский рынок подержанных автомобилей гораздо больше по количеству ежемесячных сделок, чем сегмент новых автомобилей. Дело не только в гораздо более низкой цене — транспортные средства с пробегом имеют еще несколько важных преимуществ.

Об этом написал SUV News.

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Дополнительные выгоды

Подержанные автомобили в любом случае имеют более привлекательные цены. Известно, что новая машина теряет 10-20% своей стоимости как только покидает автосалон.

Конечно, с годами цены растут только на коллекционные аукционные автомобили.

Важно также, что покупатель авто с пробегом избегает не маленьких дилерских надбавок за тонировку, коврики или сигнализацию.

Приспособление к условиям

Важным плюсом подержанного автомобиля является его обкатка. На вторичном рынке кроме только что пригнанных из-за границы моделей, перепродают машины уже зарегистрированные в Украине. Такие авто уже прошли первичную эксплуатацию и нередко полностью адаптированы к условиям региона, где они будут в дальнейшем ездить.

Среди авто с пробегом можно найти модели известных надежностью брендов, которые могут служить еще много лет даже после 10-летней эксплуатации.

Неприятные расходы

Понятно, что во время приобретения подержанного автомобиля необходима тщательная диагностики транспортного средства. Также, вероятно, придется заменить все расходные материалы, прежде всего технические жидкости и фильтры, возможно понадобится новый аккумулятор. Но главное — не попасть на дорогостоящий ремонт через несколько дней после заключения сделки купли-продажи.

При покупке нового авто такие процедуры не нужны, ведь транспортное средство имеет нулевой износ и заводскую гарантию на несколько лет.

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