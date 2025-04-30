Подержанные автомобили в Украине: почему ожидается подорожание

Автомобильный рынок. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Из-за новой системы налогообложения в Украине цены на подержанные автомобили могут подорожать на 10-23%. Почти гарантированно дилеры машин с пробегом переложат налоговую нагрузку на покупателей.

Об этом сообщил РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Суммы налогов

Согласно обновленному Налоговому кодексу Украины, физические лица, которые продают авто, обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Причем ставки налогов зависят от количества сделок, совершенных в течение года одним человеком и типа транспортного средства.

Продажа мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей:

первая сделка в год не облагается налогом;

вторая сделка — 5% НДФЛ и 5% военный сбор;

третья и последующие сделки — 18% НДФЛ и 5% военный сбор.

Продажа грузовиков, прицепов и т.д:

первая и вторая операции — 5% НДФЛ и 5% военного сбора;

третья и последующие операции — 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Итак, наибольшая налоговая нагрузка достигает 23% от стоимости продажи транспортного средства.

Для дилеров, продающих подержанные машины из Европы, США и Азии новые налоги станут серьезным финансовым бременем. Поэтому, вероятно, они повысят цены автомобилей с пробегом на сумму налогов.

Риски для владельцев авто

В Украине часто практикуют продажу автомобилей с использованием механизма генеральной доверенности, которая не облагается налогом. Формально владельцы передают свои авто в пользование за плату. На самом деле пользователь имеет право распоряжаться авто по своему усмотрению, даже продать его.

Но когда пользователь продаст машину, налоговые обязательства возникнут для юридического владельца транспортного средства. Например, если этот автомобиль будет продаваться второй, или третий раз в год.

Ранее мы писали, почему в Украине подешевеют дизельные автомобили с пробегом. Также эксперты немецкого ADAC назвали худшие подержанные машины в 2025 году.