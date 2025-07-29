ТОП-10 вживаних авто, які перевершать багато нових моделей

2023 Toyota Sequoia Фото: Toyota

З огляду на бурхливу економічну ситуацію протягом останніх років, знайти автомобіль, який прослужить понад 320 000 км, є необхідністю фінансового планування. На щастя, машини сьогодні служать набагато довше, ніж роки тому, але це не означає, що деякі вживані авто не перевершують нові моделі.

Про 10 найнадійніших автомобілів написав GOBankingRates.

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За даними Forbes, автомобілі 1970 року випуску в середньому служили близько 5,7 року та зупинялися в середньому на 160 000 км пробігу.

Сьогодні середній вік легкових автомобілів у США становить близько 12,5 років, а багато транспортних засобів можуть прослужити від 300 000 км до 400 000 км, за умови регулярного технічного обслуговування.

Як зазначили фахівці Consumer Reports: "Майже будь-який автомобіль може проїхати понад 320 000 км, якщо витратити на нього достатньо грошей. Краща стратегія — почати з моделі, яка довела свою безпеку, отримала високі бали в дорожніх випробуваннях, має гарний послужний список надійності та належним чином обслуговується".

Якщо це правда, то чому лише 1% автомобілів, що випускаються щорічно, перевищує позначку в 320 000 км? Звичайно, більшість машин виходять з ладу, не досягаючи таких показників пробігу, тому що їхні власники не дотримуються графіків технічного обслуговування. Але деякі вживані моделі насправді створені для тривалого терміну служби.

Фахівці iSeeCars провели аналіз, який охоплює понад два мільйони автомобілів, випущених щонайменше за 10 з останніх 20 модельних років, та визначили 10 найкращих авто.

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ТОП-10 найнадійніших вживаних авто

Toyota Sequoia: середній ресурс 477 186 км Toyota Land Cruiser: 450 994 км Chevrolet Suburban: 426 476 км Toyota Tundra: 412 029 км GMC Yukon XL: 406 137 км Toyota Prius: 403 306 км Chevrolet Tahoe: 402 885 км Honda Ridgeline: 400 205 км Toyota Avalon: 395 448 км Toyota Highlander Hybrid: 394 296 км

Отже, шість місць в десятці отримали автомобілі Toyota, що не дивує. Дві позиції взяв Chevrolet, по одній — GMC та Honda. Вийшла американо-японська суперечка, в якій за явною перевагою перемогли представники далекосхідної країни.

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