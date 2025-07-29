Механік назвав найнадійніші вживані сімейні авто у 2025 році

Найнадійніші вживані сімейні авто у 2025 році
Коли родина поповнюється, виникає потреба обміняти купе на мінівен або кросовер. Експерти рекомендують пʼять надійних сімейних автомобілів, які не спустошать спільний бюджет.
Про це написав GoBankingRates.
Toyota RAV4
"RAV4 дуже надійні, особливо автомобілі 2019-2023 модельних років, які мали простіші електронні системи. Запчастини легкодоступні, а обслуговування недороге, адже незалежні механіки можуть працювати з цими автомобілями без дорогих діагностичних інструментів", — пояснив співзасновник компанії Cash Auto Salvage Марк Скірвін.
Honda CR-V
"Високу надійність мають моделі Honda CR-V 2017-2022 років випуску, де менш як 5% мають проблеми з двигуном або трансмісією. Коли CR-V з’являються на нашому подвір’ї, вони зазвичай є результатом зіткнення або пошкодження від затоплення, а не механічних проблем, які ми маємо з іншими брендами", — зазначив Скірвін.
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Honda Odyssey
Серед мінівенів з трьома рядами сидінь Odyssey залишається фаворитом експертів. Механік та власник German Car Depot Алан Гельфанд у захваті від просторого салону та надійності автомобіля.
"Система змінного керування циліндрами в 3,5-літровому двигуні V6 забезпечує високу паливну ефективність без шкоди для стандартів надійності. Напрямні розсувних дверей цього автомобіля та його аксесуари з ремінним приводом довели свою довговічність й дозволяють уникнути раптових поїздок до ремонтної майстерні", — підкреслив він.
Toyota Sienna
Ще один трирядний мінівен, який цього року потрапив до списку найкращих сімейних автомобілів Kelley Blue Book. Мінімальна висота сходинки допомагає усім членам родини легко потрапляти всередину, а складні плоскі сидіння спрощують перевезення як спортивного спорядження, так і громіздких меблів.
"Sienna пропонує гібридну модель, яка забезпечує чудову паливну економічність разом з типовими стандартами довговічності Toyota. Трансмісія e-CVT має герметичну конструкцію, яка не потребує технічного обслуговування, позаяк не протікає", — сказав Гельфанд.
Hyundai Palisade
Якщо родині більше подобаються трирядні кросовери, а не мінівени, то варто розглянути Hyundai Palisade. Він також є у списку найкращих сімейних автомобілів за версією Kelley Blue Book.
"Palisade здобув репутацію надійного автомобіля завдяки безвідмовній роботі та тривалій гарантії. Він має високоякісно обладнаний салон з передовими технологіями та функціями безпеки", — підкреслив співзасновник компанії Claimsline Ендрю Френкс.
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