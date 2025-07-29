Механік назвав найнадійніші вживані сімейні авто у 2025 році

2022 Toyota RAV4 Фото: Toyota

Коли родина поповнюється, виникає потреба обміняти купе на мінівен або кросовер. Експерти рекомендують пʼять надійних сімейних автомобілів, які не спустошать спільний бюджет.

Про це написав GoBankingRates.

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Toyota RAV4

Фото: caranddriver.com

"RAV4 дуже надійні, особливо автомобілі 2019-2023 модельних років, які мали простіші електронні системи. Запчастини легкодоступні, а обслуговування недороге, адже незалежні механіки можуть працювати з цими автомобілями без дорогих діагностичних інструментів", — пояснив співзасновник компанії Cash Auto Salvage Марк Скірвін.

Honda CR-V

Фото: Honda

"Високу надійність мають моделі Honda CR-V 2017-2022 років випуску, де менш як 5% мають проблеми з двигуном або трансмісією. Коли CR-V з’являються на нашому подвір’ї, вони зазвичай є результатом зіткнення або пошкодження від затоплення, а не механічних проблем, які ми маємо з іншими брендами", — зазначив Скірвін.

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Honda Odyssey

Фото: Honda

Серед мінівенів з трьома рядами сидінь Odyssey залишається фаворитом експертів. Механік та власник German Car Depot Алан Гельфанд у захваті від просторого салону та надійності автомобіля.

"Система змінного керування циліндрами в 3,5-літровому двигуні V6 забезпечує високу паливну ефективність без шкоди для стандартів надійності. Напрямні розсувних дверей цього автомобіля та його аксесуари з ремінним приводом довели свою довговічність й дозволяють уникнути раптових поїздок до ремонтної майстерні", — підкреслив він.

Toyota Sienna

Фото: Toyota

Ще один трирядний мінівен, який цього року потрапив до списку найкращих сімейних автомобілів Kelley Blue Book. Мінімальна висота сходинки допомагає усім членам родини легко потрапляти всередину, а складні плоскі сидіння спрощують перевезення як спортивного спорядження, так і громіздких меблів.

"Sienna пропонує гібридну модель, яка забезпечує чудову паливну економічність разом з типовими стандартами довговічності Toyota. Трансмісія e-CVT має герметичну конструкцію, яка не потребує технічного обслуговування, позаяк не протікає", — сказав Гельфанд.

Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Якщо родині більше подобаються трирядні кросовери, а не мінівени, то варто розглянути Hyundai Palisade. Він також є у списку найкращих сімейних автомобілів за версією Kelley Blue Book.

"Palisade здобув репутацію надійного автомобіля завдяки безвідмовній роботі та тривалій гарантії. Він має високоякісно обладнаний салон з передовими технологіями та функціями безпеки", — підкреслив співзасновник компанії Claimsline Ендрю Френкс.

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