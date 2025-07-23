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Головна Авто Пʼять вживаних кросоверів, які у 2025 році не гірші за нові

Пʼять вживаних кросоверів, які у 2025 році не гірші за нові

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Дата публікації: 23 липня 2025 17:30
Вживані кросовери, які у 2025 році не поступаються новим авто
2021 Honda CR-V Фото: caranddriver.com

Не обов'язково купувати абсолютно новий кросовер, щоб отримати надійну, комфортну та багату функціоналом машину. Насправді деякі вживані моделі останніх років настільки гарно тримаються, що вони або такі ж хороші, як і їхні останні версії, або навіть кращі.

Про це написав Motor Biscuit.

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2020–2022 Toyota RAV4 

2022 Toyota RAV4
Фото: Toyota

Має майже ідентичний поточній моделі вигляд, керується так само й пропонує таку ж ефективну гібридну версію. Пакет безпеки Toyota вже багато років є стандартним й включає систему утримання смуги руху, адаптивний круїз-контроль та автоматичне екстрене гальмування. Надійність залишається відмінною, а паливна економічність гібрида все ще лідирує у своєму класі.

2019–2021 Honda CR-V

2021 Honda CR-V
Фото: carscoops.com

Це покоління отримало легке оновлення у 2020 році, але залишається дуже близьким до сучасного CR-V за компонуванням та комфортом. Турбований двигун забезпечує хороший пробіг без шкоди для потужності при обгоні. Салон достатньо просторий як для пасажирів, так й для вантажу.

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Mazda CX-5 2021

2021 Mazda CX-5
Фото: Mazda

Високоякісні матеріали оздоблення салону авто здаються більш преміальними, ніж ті, що пропонують в деяких новіших компактних кросоверах. Mazda не оновлювала CX-5 до 2023 модельного року, тому модель 2021 року все ще забезпечує більшу частину вражень за менші гроші.

2019–2021 Toyota Highlander

2021 Toyota Highlander
Фото: caranddriver.com

Highlander був перероблений у 2020 році, тому навіть найперші моделі цього покоління все ще відчуваються свіжими. Двигун V6 від Toyota потужний та відомий своєю надійністю, а гібридна версія забезпечує видатну економію палива для автомобіля такого розміру.

2020 Subaru Outback

2020 Subaru Outback
Фото: caranddriver.com

Автомобіль оснащений повним приводом, великим дорожнім просвітом та просторим, практичним салоном. Система безпеки EyeSight є стандартною з 2019 року, а рейтинги її надійності залишаються високими. Ця модель отримала багато тих самих функцій, що й новіші версії: сучасні технології, високі показники безпеки та душевний спокій. Але без ціни нового автомобіля.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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