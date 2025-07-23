Вживані кросовери, які у 2025 році не поступаються новим авто

Пʼять вживаних кросоверів, які у 2025 році не гірші за нові
Не обов'язково купувати абсолютно новий кросовер, щоб отримати надійну, комфортну та багату функціоналом машину. Насправді деякі вживані моделі останніх років настільки гарно тримаються, що вони або такі ж хороші, як і їхні останні версії, або навіть кращі.
Про це написав Motor Biscuit.
2020–2022 Toyota RAV4
Має майже ідентичний поточній моделі вигляд, керується так само й пропонує таку ж ефективну гібридну версію. Пакет безпеки Toyota вже багато років є стандартним й включає систему утримання смуги руху, адаптивний круїз-контроль та автоматичне екстрене гальмування. Надійність залишається відмінною, а паливна економічність гібрида все ще лідирує у своєму класі.
2019–2021 Honda CR-V
Це покоління отримало легке оновлення у 2020 році, але залишається дуже близьким до сучасного CR-V за компонуванням та комфортом. Турбований двигун забезпечує хороший пробіг без шкоди для потужності при обгоні. Салон достатньо просторий як для пасажирів, так й для вантажу.
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Mazda CX-5 2021
Високоякісні матеріали оздоблення салону авто здаються більш преміальними, ніж ті, що пропонують в деяких новіших компактних кросоверах. Mazda не оновлювала CX-5 до 2023 модельного року, тому модель 2021 року все ще забезпечує більшу частину вражень за менші гроші.
2019–2021 Toyota Highlander
Highlander був перероблений у 2020 році, тому навіть найперші моделі цього покоління все ще відчуваються свіжими. Двигун V6 від Toyota потужний та відомий своєю надійністю, а гібридна версія забезпечує видатну економію палива для автомобіля такого розміру.
2020 Subaru Outback
Автомобіль оснащений повним приводом, великим дорожнім просвітом та просторим, практичним салоном. Система безпеки EyeSight є стандартною з 2019 року, а рейтинги її надійності залишаються високими. Ця модель отримала багато тих самих функцій, що й новіші версії: сучасні технології, високі показники безпеки та душевний спокій. Але без ціни нового автомобіля.
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