Як заощадити пальне та уникнути авто-ненажери у 2025 році

2025 Audi S8 Фото: Audi

Коливання цін на пальне в Україні не передбачає їх радикального зниження в оглядній перспективі. За такої ситуації можна пересідати на електромобіль, але ці раптові витрати також не швидко відіб’ються, або почати нарешті заощаджувати.

Якщо дотримуватися восьми простих правил, можна заощадити до двох літрів пального на 100 км дороги, повідомив Hyser.

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Як заощадити пальне

Перевірте шини. Колеса мають бути правильно вирівняні, а шини достатньо накачані, згідно з рекомендаціями виробника, аби зменшити опір коченню. Але уникайте надмірного тиску в колесах, він може бути небезпечним.

Колеса мають бути правильно вирівняні, а шини достатньо накачані, згідно з рекомендаціями виробника, аби зменшити опір коченню. Але уникайте надмірного тиску в колесах, він може бути небезпечним. Розвантажте авто. Додаткова вага на автомобілі збільшує витрату пального. Знімайте багажник з даху машин щоразу, коли не користуєтеся ним. Найлегший автомобіль заощаджує до 5% палива.

Додаткова вага на автомобілі збільшує витрату пального. Знімайте багажник з даху машин щоразу, коли не користуєтеся ним. Найлегший автомобіль заощаджує до 5% палива. Кондиціонер. Перейдіть на режим внутрішньої рециркуляції, щоб зменшити потребу в постійному охолодженні та витрати палива.

Перейдіть на режим внутрішньої рециркуляції, щоб зменшити потребу в постійному охолодженні та витрати палива. Прогрів двигуна. Не потрібно повністю прогрівати двигун, якщо авто у гарному стані та має невеликий пробіг. Починайте рух на низькій швидкості, щоб скоротити час простою з увімкненим мотором.

Не потрібно повністю прогрівати двигун, якщо авто у гарному стані та має невеликий пробіг. Починайте рух на низькій швидкості, щоб скоротити час простою з увімкненим мотором. Прискорення. Прискорюйтесь швидко, але не надмірно. Не потрібно використовувати понад 2/3 потужності автомобіля. За повільного прискорення витрачається більше пального.

Прискорюйтесь швидко, але не надмірно. Не потрібно використовувати понад 2/3 потужності автомобіля. За повільного прискорення витрачається більше пального. Круїз-контроль. Функція корисна на шосе за швидкості до 100 км/год. А на дорогах зі світлофорами, перехрестями та з потенційними заторами круїз-контроль краще вимикати.

Функція корисна на шосе за швидкості до 100 км/год. А на дорогах зі світлофорами, перехрестями та з потенційними заторами круїз-контроль краще вимикати. Гальмування двигуном. Щоб уповільнити рух перед перехрестями та світлофорами, заздалегідь відпустіть педаль газу. В автоматичній коробці передач перемикання відбувається самостійно. При використанні механічної коробки заздалегідь увімкніть знижену передачу.

Щоб уповільнити рух перед перехрестями та світлофорами, заздалегідь відпустіть педаль газу. В автоматичній коробці передач перемикання відбувається самостійно. При використанні механічної коробки заздалегідь увімкніть знижену передачу. Години пік. Побудуйте свій графік руху, щоб не потрапляти весь час в затори. Менше автомобілів на дорозі — більш плавна манера водіння, менший розхід пального.

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Ненажерливі авто 2025 року

Експерти британського видання What Car провели незалежне тестування паливної ефективності та склали перелік з десяти найненажерливіших авто.

Фахівці виокремили десять автомобілів, які показали найгірші результати у випробуваннях. Втім, це не означає, що ці автомобілі погані. Наприклад, Audi S8 коштує дуже дорого, а отже, якщо людина може дозволити такі гроші на авто, то й низькі експлуатаційні витрати, швидше за все, для неї не є пріоритетом.

10 авто з найвищими витратами палива

Audi S8: 13,5 літра на 100 км Ford Ranger Raptor 3.0 Ecoboost: 11,8 л/100 км Cupra Ateca 2.0 TSI 300: 10 л/100 км KGM Musso 2.2D: 9,7 л/100 км Audi Q3 45 TFSI: 9,7 л/100 км Ford Focus ST 2.3 Ecoboost 280: 9,7 л/100 км BMW 4 Series Convertible M440i xDrive: 9,7 л/100 км Audi Q5 Sportback 45 TFSI: 9,7 л/100 км Volkswagen Multivan 2.0 TSI: 9,4 л/100 км Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280: 9,4 л/100 км

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