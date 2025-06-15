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Головна Авто Корисна деталь авто, яка значно збільшує витрати палива

Корисна деталь авто, яка значно збільшує витрати палива

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 10:14
Названа деталь авто, яка значно збільшує витрати палива
Рейлінги на даху автомобіля. Фото: autoexpress.co.uk
Ключові моменти Ціна безтурботності Коментар експертів

Водії автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння ризикують збільшити опір повітря під час руху та витратити зайве паливо, якщо залишать без потреби на машині один звичайний предмет. Експерти RAC закликають водіїв демонтувати багажник або навіть рейлінги на даху машини, якщо вони ними не користуються.

Про це написав Express.

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Поїздка з порожнім багажником або рейлінгами на даху здається нешкідливою, але насправді суттєво впливає на витрату палива. Конструкція на даху авто збільшує опір повітря та впливає на паливну ефективність транспортних засобів. Це означає, що водії використовуватимуть більше бензину або дизельного пального, ніж необхідно. А це дуже неприємно для українських водіїв, особливо на тлі росту цін на пальне.

Коментар експертів

"Не залишайте рейлінги та багажник на даху, позаяк вони створюють опір вітру та змушують ваш автомобіль витрачати більше палива. Чим швидше ви їдете, тим більший опір. За даними Energy Saving Trust, при швидкості 120 км/год порожній багажник на даху збільшує опір повітрю на 39%, а рейлінги — на 16%, що робить автомобіль набагато менш економічним", — пояснили експерти британського RAC (Королівський автомобільний клуб, Royal Automobile Club).

Раніше, ми писали чому люки паливного бака розташовують з різних боків автомобіля. Також експерти пояснили, чому авто витрачають різну кількість палива на шосе та в місті.

бензин авто паливо економія поради автомобіль пальне дизпаливо
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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