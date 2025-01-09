Автомобілі з найвищими витратами пального у 2025 році

2025 Audi A8 Фото: Audi

Якщо для автовласника є пріоритетом економія пального, то варто уникати автомобіля, який змушує водія часто відвідувати АЗС. Втім, офіційні показники економії палива від виробника часто можуть ввести в оману.

Тому експерти британського видання What Car провели незалежне тестування паливної ефективності та склали перелік з десяти найненажерливіших авто.

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Як перевірили витрату палива

Тести Real MPG проводяться в лабораторних умовах на дорозі, де кожен автомобіль проходить маршрут, максимально наближений до реальних поїздок середнього водія. Подорож поєднує міську та заміську їзду, плюс рух по шосе.

Кожен автомобіль перевіряється, щоб переконатися у відповідності всім рекомендаціям виробника, включно з правильним накачуванням всіх шин.

Клімат-контроль встановлювався на 21 °C. Якщо в авто ручний кондиціонер, регулятор температури зупиняється на середині, а швидкість вентилятора — на найнижчому значенні. Все інше електрообладнання вимикається.

Реальні результати вираховуються з використанням середніх даних з вихлопного патрубка, який вимірює викиди автомобіля щосекунди.

Неекономні автомобілі

Експерти виокремили десять автомобілів, які показали найгірші результати в тестах. Втім, це не означає, що ці автомобілі погані.

Насправді Audi S8, який очолює список, коштує дуже дорого. Тому якщо людина може дозволити такі гроші на авто, то й низькі експлуатаційні витрати, швидше за все, не є пріоритетом.

Модель має 4-літровий бензиновий двигун V8 потужністю 563 к.с., який забезпечує приголомшливу продуктивність. Попри значну вагу у 2,3 т, S8 може розганятися до 100 км/год лише за 3,8 секунди. А плавна їзда та першокласний інтер’єр роблять S8 по-справжньому розкішним.

10 авто з найвищими витратами палива

Audi S8 — 13,5 літра на 100 км Ford Ranger Raptor 3.0 Ecoboost — 11,8 л/100 км Cupra Ateca 2.0 TSI 300 — 10 л/100 км KGM Musso 2.2D — 9,7 л/100 км Audi Q3 45 TFSI — 9,7 л/100 км Ford Focus ST 2.3 Ecoboost 280 — 9,7 л/100 км BMW 4 Series Convertible M440i xDrive — 9,7 л/100 км Audi Q5 Sportback 45 TFSI — 9,7 л/100 км Volkswagen Multivan 2.0 TSI — 9,4 л/100 км Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 — 9,4 л/100 км

Раніше польські експерти провели польове дослідження, на скільки збільшуються витрати пального в авто з багажником на даху. Також були названі три дизельні кросовери з найекономнішою витратою дизпалива.