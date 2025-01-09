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Пожиратели бензина — названы авто с наивысшим расходом топлива

9 января 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Автомобили с самым высоким расходом топлива в 2025 году
2025 Audi A8 Фото: Audi
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Если для автовладельца является приоритетом экономия горючего, то стоит избегать автомобиля, который вынуждает водителя часто посещать АЗС. Впрочем, официальные показатели экономии топлива от производителя часто могут ввести в заблуждение.

Поэтому эксперты британского издания What Car провели независимое тестирование топливной эффективности и составили перечень из десяти самых прожорливых авто.

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Тесты Real MPG проводятся в лабораторных условиях на дороге, где каждый автомобиль проходит маршрут, максимально приближенный к реальным поездкам среднего водителя. Путешествие сочетает городскую и загородную езду, плюс движение по шоссе.

Каждый автомобиль проверяется, чтобы убедиться в соответствии всем рекомендациям производителя, включая правильную накачку всех шин.

Климат-контроль устанавливался на 21 °C. Если в авто ручной кондиционер, регулятор температуры останавливается на середине, а скорость вентилятора — на самом низком значении. Все остальное электрооборудование выключается.

Реальные результаты высчитываются с использованием средних данных с выхлопного патрубка, который измеряет выбросы автомобиля каждую секунду.

Неэкономные автомобили

Эксперты выделили десять автомобилей, которые показали худшие результаты в тестах. Впрочем, это не значит, что эти автомобили плохие.

На самом деле Audi S8, который возглавляет список, стоит очень дорого. Поэтому если человек может позволить такие траты на авто, то и низкие эксплуатационные расходы, скорее всего, не являются приоритетом.

Модель имеет 4-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 563 л.с., который обеспечивает потрясающую производительность. Несмотря на внушительный вес в 2,3 т, S8 может разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. А плавная езда и первоклассный интерьер делают S8 по-настоящему роскошным.

10 авто с наивысшим расходом топлива

  1. Audi S8 — 13,5 литра на 100 км
  2. Ford Ranger Raptor 3.0 Ecoboost — 11,8 л/100 км
  3. Cupra Ateca 2.0 TSI 300 — 10 л/100 км
  4. KGM Musso 2.2D — 9,7 л/100 км
  5. Audi Q3 45 TFSI — 9,7 л/100 км
  6. Ford Focus ST 2.3 Ecoboost 280 — 9,7 л/100 км
  7. BMW 4 Series Convertible M440i xDrive — 9,7 л/100 км
  8. Audi Q5 Sportback 45 TFSI — 9,7 л/100 км
  9. Volkswagen Multivan 2.0 TSI — 9,4 л/100 км
  10. Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 — 9,4 л/100 км

Ранее польские эксперты провели полевое исследование, на сколько увеличиваются расход топлива в авто с багажником на крыше. Также были названы три дизельных кроссовера с самым экономным расходом дизтоплива.

бензин авто топливо экономия автомобиль топливо расходы

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