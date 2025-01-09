Автомобили с самым высоким расходом топлива в 2025 году

2025 Audi A8 Фото: Audi

Если для автовладельца является приоритетом экономия горючего, то стоит избегать автомобиля, который вынуждает водителя часто посещать АЗС. Впрочем, официальные показатели экономии топлива от производителя часто могут ввести в заблуждение.

Поэтому эксперты британского издания What Car провели независимое тестирование топливной эффективности и составили перечень из десяти самых прожорливых авто.

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Как проверили расход топлива

Тесты Real MPG проводятся в лабораторных условиях на дороге, где каждый автомобиль проходит маршрут, максимально приближенный к реальным поездкам среднего водителя. Путешествие сочетает городскую и загородную езду, плюс движение по шоссе.

Каждый автомобиль проверяется, чтобы убедиться в соответствии всем рекомендациям производителя, включая правильную накачку всех шин.

Климат-контроль устанавливался на 21 °C. Если в авто ручной кондиционер, регулятор температуры останавливается на середине, а скорость вентилятора — на самом низком значении. Все остальное электрооборудование выключается.

Реальные результаты высчитываются с использованием средних данных с выхлопного патрубка, который измеряет выбросы автомобиля каждую секунду.

Неэкономные автомобили

Эксперты выделили десять автомобилей, которые показали худшие результаты в тестах. Впрочем, это не значит, что эти автомобили плохие.

На самом деле Audi S8, который возглавляет список, стоит очень дорого. Поэтому если человек может позволить такие траты на авто, то и низкие эксплуатационные расходы, скорее всего, не являются приоритетом.

Модель имеет 4-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 563 л.с., который обеспечивает потрясающую производительность. Несмотря на внушительный вес в 2,3 т, S8 может разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. А плавная езда и первоклассный интерьер делают S8 по-настоящему роскошным.

10 авто с наивысшим расходом топлива

Audi S8 — 13,5 литра на 100 км Ford Ranger Raptor 3.0 Ecoboost — 11,8 л/100 км Cupra Ateca 2.0 TSI 300 — 10 л/100 км KGM Musso 2.2D — 9,7 л/100 км Audi Q3 45 TFSI — 9,7 л/100 км Ford Focus ST 2.3 Ecoboost 280 — 9,7 л/100 км BMW 4 Series Convertible M440i xDrive — 9,7 л/100 км Audi Q5 Sportback 45 TFSI — 9,7 л/100 км Volkswagen Multivan 2.0 TSI — 9,4 л/100 км Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 — 9,4 л/100 км

Ранее польские эксперты провели полевое исследование, на сколько увеличиваются расход топлива в авто с багажником на крыше. Также были названы три дизельных кроссовера с самым экономным расходом дизтоплива.