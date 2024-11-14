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ТОП-3 дизельных кроссоверов с самым экономным расходом топлива

14 ноября 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Самые экономичные дизельные кроссоверы — ТОП-3 с лучшим расходом топлива
Volkswagen T-Roc. Фото: topgear.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Почему-то распространено мнение, что дизельные двигатели обладают низкой топливной эффективностью, хотя по данным Минэнерго США, дизель может проехать на 35% больше на единицу топлива, чем бензиновая машина той же модели. Поэтому для любителей кроссоверов, еще не готовых присоединиться к электрическому клубу, дизельный вариант является наиболее экономичным выбором.

О моделях с лучшей топливной эффективностью написал Slash Gear.

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ТОП-3 дизельных кроссоверов с самым экономным расходом топлива - фото 1
Фото: caranddriver.com

Один из самых экономичных дизельных кроссоверов. Модели с 2WD обеспечивают 8,11 литра на 100 км пробега, а варианты с полным приводом достигают 8,4 л/100 км.

Volkswagen T-Roc

ТОП-3 дизельных кроссоверов с самым экономным расходом топлива - фото 2
Фото: caranddriver.com

Вариант с 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л.с. потребляет 3,99 л/100 км по результатам тестирования WLTP, а 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с. — 4,16 л/100 км.

Peugeot 5008

ТОП-3 дизельных кроссоверов с самым экономным расходом топлива - фото 3
Фото: caranddriver.com

Несмотря на большие размеры и мощность, кроссовер имеет один из наиболее экономичных дизельных двигателей на рынке. Между моделями 2017 и 2023 годов Peugeot 5008 тратит топливо от 5,65 л/100 км до 4,97 л/100 км. Это достаточно, чтобы конкурировать со многими современными гибридами.

Ранее мы представляли пять новых автомобилей с низкими расходами бензина в Украине в 2024 году. Также эксперты назвали четыре причины большого расхода топлива, о которых забывают водители.

авто топливо экономия автомобиль дизтопливо Volkswagen

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