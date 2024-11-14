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ТОП-3 дизельних кросоверів з найекономнішою витратою палива

14 листопада 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найекономніші дизельні кросовери — ТОП-3 з найкращою витратою палива
Volkswagen T-Roc. Фото: topgear.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Чомусь поширена думка, що дизельні двигуни мають низьку паливну ефективність, хоча за даними Міненерго США, дизель може проїхати на 35% більше на одиницю пального, ніж бензинова машина тієї ж моделі. Тому для любителів кросоверів, які ще не готові приєднатися до електричного клубу, дизельний варіант є найбільш економічним вибором.

Про моделі з кращою паливною ефективністю написав Slash Gear.

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Mazda CX-5

ТОП-3 дизельних кросоверів з найекономнішою витратою палива - фото 1
Фото: caranddriver.com

Один із найбільш економічних дизельних кросоверів. Моделі з 2WD забезпечують 8,11 літра на 100 км пробігу, а варіанти з повним приводом досягають 8,4 л/100 км.

Volkswagen T-Roc

ТОП-3 дизельних кросоверів з найекономнішою витратою палива - фото 2
Фото: caranddriver.com

Варіант з 1,6-літровим двигуном потужністю 115 к.с. споживає 3,99 л/100 км, за результатами тестування WLTP, а 2-літровий двигун потужністю 150 к.с. — 4,16 л/100 км.

Peugeot 5008

ТОП-3 дизельних кросоверів з найекономнішою витратою палива - фото 3
Фото: caranddriver.com

Попри великі розміри та потужність, кросовер має один із найбільш економічних дизельних двигунів на ринку. Між моделями 2017 та 2023 років Peugeot 5008 витрачає паливо від 5,65 л/100 км до 4,97 л/100 км. Це достатньо, щоб конкурувати з багатьма сучасними гібридами.

Раніше ми представляли п'ять нових автомобілів з низькими витратами бензину в Україні у 2024 році. Також експерти назвали чотири причини великої витрати палива, про які забувають водії.

авто паливо економія автомобіль дизпаливо Volkswagen

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