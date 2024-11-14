Найекономніші дизельні кросовери — ТОП-3 з найкращою витратою палива

ТОП-3 дизельних кросоверів з найекономнішою витратою палива
Чомусь поширена думка, що дизельні двигуни мають низьку паливну ефективність, хоча за даними Міненерго США, дизель може проїхати на 35% більше на одиницю пального, ніж бензинова машина тієї ж моделі. Тому для любителів кросоверів, які ще не готові приєднатися до електричного клубу, дизельний варіант є найбільш економічним вибором.
Про моделі з кращою паливною ефективністю написав Slash Gear.
Mazda CX-5
Один із найбільш економічних дизельних кросоверів. Моделі з 2WD забезпечують 8,11 літра на 100 км пробігу, а варіанти з повним приводом досягають 8,4 л/100 км.
Volkswagen T-Roc
Варіант з 1,6-літровим двигуном потужністю 115 к.с. споживає 3,99 л/100 км, за результатами тестування WLTP, а 2-літровий двигун потужністю 150 к.с. — 4,16 л/100 км.
Peugeot 5008
Попри великі розміри та потужність, кросовер має один із найбільш економічних дизельних двигунів на ринку. Між моделями 2017 та 2023 років Peugeot 5008 витрачає паливо від 5,65 л/100 км до 4,97 л/100 км. Це достатньо, щоб конкурувати з багатьма сучасними гібридами.
Раніше ми представляли п'ять нових автомобілів з низькими витратами бензину в Україні у 2024 році. Також експерти назвали чотири причини великої витрати палива, про які забувають водії.
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