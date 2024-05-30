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На сколько растут расходы топлива у авто с багажником на крыше — тест

30 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как растет расход топлива в зависимости от веса и скорости движения авто — эксперимент
Тестирование автомобиля. Фото: auto-swiat.pl
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В сезон отпусков обычное явление на дорогах – автомобили с загруженными к потолку багажниками и ящиками на крышах. Часто создается впечатление, что водители абсолютно не заботятся о том, сколько горючего потребляет их машина, или они просто этого не знают.

Команда польского издания AutoSwiat провела полевой эксперимент, чтобы выяснить это.

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Как проводилось тестирование

В тесте принимал участие экономный автомобиль VW Passat с двигателем 2.0 TDI мощностью 150 л.с., реагирующий на увеличение нагрузки незначительным ростом расхода топлива. Испытание проходило на загородной трассе с расчетом среднего значения получаемых результатов.

Был проверен расход горючего автомобиля без нагрузки, с поперечными дугами на крыше, с багажником на крыше, с креплением для велосипедов и одновременно с багажником на крыше и креплением для велосипедов. Для этого использованы аэродинамичные аксессуары: поперечные дуги и 400-литровый бокс на крыше Whispbar, платформа для велосипедов Thule, которая крепится на фаркопе.

В ходе испытаний машину загрузили меньше, чем при среднестатистических семейных поездках. Единственным человеком в салоне был водитель, а тяжелого багажа не было. Но даже несмотря на увеличение нагрузки всего примерно на 90 кг, расход топлива возрос на 25-35%.

Результаты тестирования

  • Без нагрузки: при скорости 90 км/ч расход 3,6 л/на 100 км; 120 км/ч — 4,9 л, 140 км/ч — 6,5 л.
  • С поперечными дугами на крыше: 90 км/ч — 3,8 л; 120 км/ч — 5,2 л; 140 км/ч — 7 л.
  • С велосипедами на платформе: 90 км/ч — 4 л, 120 км/ч — 5,6 л, 140 км/ч — 7,8 л.
  • С багажником на крыше: 90 км/ч — 4,2 л, 120 км/ч — 5,6 л, 140 км/ч — 7,8 л.
  • С багажником на крыше и велосипедами на платформе: 90 км/ч — 4,6 л, 120 км/ч — 6,4 л, 140 км/ч — 8,4 л.

При скорости 140 км/ч потребление горючего повышалось умеренно, а после 150 км/ч оно ускорилось. В результате разница в потреблении горючего между скоростями 150 км/ч и 155 км/ч составила 2,1 л/100 км.

Ранее эксперты объяснили, чем грозит автомобилю экономная езда на низких скоростях. Также мы представили ТОП-10 малолитражек с минимальными затратами топлива.

авто
экономия
эксперимент
тест-драйв
автомобиль
топливо

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