Як зростають витрати палива залежно від ваги та швидкості руху авто — експеримент

Тестування автомобіля. Фото: auto-swiat.pl

В сезон відпусток звичайне явище на дорогах — автомобілі із завантаженими до стелі багажниками та ящиками на дахах. Часто складається враження, що водії, абсолютно не дбають про те, скільки пального споживає їхня машина, або вони просто цього не знають.

Команда польського видання AutoSwiat провела польовий експеримент, щоб це з'ясувати.

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Як проводилося тестування

В тесті брав участь економний автомобіль VW Passat з двигуном 2.0 TDI потужністю 150 к.с., який реагує на збільшення навантаження незначним зростанням витрати палива. Випробування відбувалося на заміській трасі з розрахунком середнього значення отриманих результатів.

Було перевірено витрату пального автомобіля без навантаження, з поперечними дугами на даху, з багажником на даху, з кріпленням для велосипедів та одночасно з багажником на даху та кріпленням для велосипедів. Для цього використані аеродинамічні аксесуари: поперечні дуги та 400-літровий бокс на даху Whispbar, платформу для велосипедів Thule, яка кріпиться на фаркопі.

Під час випробувань машину завантажили менше, ніж за середньостатистичних родинних поїздок. Єдиною людиною в салоні був водій, а важкого багажу не було. Але навіть попри збільшення навантаження лише приблизно на 90 кг, витрата пального зросла на 25-35%.

Результати тестування

Без жодного навантаження: за швидкості 90 км/год витрата 3,6 л/на 100 км; 120 км/год — 4,9 л, 140 км/год — 6,5 л.

за швидкості 90 км/год витрата 3,6 л/на 100 км; 120 км/год — 4,9 л, 140 км/год — 6,5 л. З поперечними дугами на даху: 90 км/год — 3,8 л; 120 км/год — 5,2 л; 140 км/год — 7 л.

90 км/год — 3,8 л; 120 км/год — 5,2 л; 140 км/год — 7 л. З велосипедами на платформі: 90 км/год — 4 л, 120 км/год — 5,6 л, 140 км/год — 7,8 л.

90 км/год — 4 л, 120 км/год — 5,6 л, 140 км/год — 7,8 л. З багажником на даху: 90 км/год — 4,2 л, 120 км/год — 5,6 л, 140 км/год — 7,8 л.

90 км/год — 4,2 л, 120 км/год — 5,6 л, 140 км/год — 7,8 л. З багажником на даху та велосипедами на платформі: 90 км/год — 4,6 л, 120 км/год — 6,4 л, 140 км/год — 8,4 л.

За швидкості 140 км/год споживання пального підвищувалося помірно, а після 150 км/год воно пришвидшилося. В результаті різниця у споживанні пального між швидкостями 150 км/год та 155 км/год склало 2,1 л/100 км.

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