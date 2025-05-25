Чому люки паливного бака розташовують праворуч або ліворуч авто

На заправці. Фото: freepik.com

Часто водії, під'їжджаючи до АЗС, але забувають, з якого боку автомобіля знаходиться паливний бак. Існує кілька різних причин, чому вони інколи знаходяться ліворуч, а іноді — праворуч.

Про це написав Motor Biscuit.

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Одна з чуток стверджує, що це пов'язано з тим, для кого автомобіль призначений: для чоловіка чи жінки. Колись чоловіки часто заправляли бензином своїх жінок.

Отже, у чоловічій машині кришка паливного бака знаходиться з боку водія (ліворуч), щоб він міг вийти та легко заправитися. Але в жіночій машині він виходить з пасажирського боку (праворуч), щоб її заправити.

Також дехто стверджує, що в європейських автомобілях бензобаки розташовані праворуч, а в американських — ліворуч. Це також неправда.

Міркування безпеки

Насправді конструкції створюються з урахуванням уподобань водія. Коли бензобак знаходиться ліворуч, легше під'їхати до колонки. А коли праворуч, то це дозволяє водіям уникнути ударів дверима об колонку.

Розташування паливних люків з різних боків допомагає уникнути довгих черг на заправках, позаяк паливні помпи можна розмістити з обох боків.

Також іноді паливну кришку розміщують, виходячи з її найкращого положення з погляду безпеки, інженерії та дизайну конкретної моделі.

Раніше ми писали, для чого дивний додатковий отвір під кришкою паливного бака авто. Також експерти назвали переваги та недоліки металевих й пластикових бензобаків.