Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Авто Чому люки паливного бака розташовують з різних боків авто

Чому люки паливного бака розташовують з різних боків авто

Ua en ru
Дата публікації: 25 травня 2025 16:45
Чому люки паливного бака розташовують праворуч або ліворуч авто
На заправці. Фото: freepik.com

Часто водії, під'їжджаючи до АЗС, але забувають, з якого боку автомобіля знаходиться паливний бак. Існує кілька різних причин, чому вони інколи знаходяться ліворуч, а іноді — праворуч.

Про це написав Motor Biscuit.

Реклама
Читайте також:

Поширені міфи

Одна з чуток стверджує, що це пов'язано з тим, для кого автомобіль призначений: для чоловіка чи жінки. Колись чоловіки часто заправляли бензином своїх жінок.

Отже, у чоловічій машині кришка паливного бака знаходиться з боку водія (ліворуч), щоб він міг вийти та легко заправитися. Але в жіночій машині він виходить з пасажирського боку (праворуч), щоб її заправити. 

Також дехто стверджує, що в європейських автомобілях бензобаки розташовані праворуч, а в американських — ліворуч. Це також неправда. 

Міркування безпеки

Насправді конструкції створюються з урахуванням уподобань водія. Коли бензобак знаходиться ліворуч, легше під'їхати до колонки. А коли праворуч, то це дозволяє водіям уникнути ударів дверима об колонку.

Розташування паливних люків з різних боків допомагає уникнути довгих черг на заправках, позаяк паливні помпи можна розмістити з обох боків. 

Також іноді паливну кришку розміщують, виходячи з її найкращого положення з погляду безпеки, інженерії та дизайну конкретної моделі.

Раніше ми писали, для чого дивний додатковий отвір під кришкою паливного бака авто. Також експерти назвали переваги та недоліки металевих й пластикових бензобаків.

авто АЗС паливо автомобіль цікаві факти
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /