Почему люки топливного бака располагают справа или слева авто

На заправке. Фото: freepik.com

Часто водители, подъезжая к АЗС, но забывают, с какой стороны автомобиля находится топливный бак. Существует несколько различных причин, почему они иногда находятся слева, а иногда — справа.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Распространенные мифы

Один из слухов утверждает, что это связано с тем, для кого автомобиль предназначен: для мужчины или женщины. Когда-то мужчины часто заправляли бензином своих женщин.

Итак, в мужской машине крышка топливного бака находится со стороны водителя (слева), чтобы он мог выйти и легко заправиться. Но в женской машине он выходит с пассажирской стороны (справа), чтобы ее заправить.

Также некоторые утверждают, что в европейских автомобилях бензобаки расположены справа, а в американских — слева. Это также неправда.

Соображения безопасности

На самом деле конструкции создаются с учетом предпочтений водителя. Когда бензобак находится слева, легче подъехать к колонке. А когда справа, то это позволяет водителям избежать ударов дверью о колонку.

Расположение топливных люков с разных сторон помогает избежать длинных очередей на заправках, так как топливные помпы можно разместить с обеих сторон.

Также иногда топливную крышку размещают, исходя из ее наилучшего положения с точки зрения безопасности, инженерии и дизайна конкретной модели.

Ранее мы писали, для чего странное дополнительное отверстие под крышкой топливного бака авто. Также эксперты назвали преимущества и недостатки металлических и пластиковых бензобаков.